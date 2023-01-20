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Bitcoin (BTC) sene başından bu yana artış kaydederken, analistler ve yatırımcılar arasında  uzun "kripto kışının" nihayet bitmeye başladığına dair iddialar yayılıyor. 
12:25
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) sene başından bu yana artış kaydederken, analistler ve yatırımcılar arasında  uzun “kripto kışının” nihayet bitmeye başladığına dair iddialar yayılıyor.

‘Kripto Kışı, Yakında Sona Erecek’

Bitcoin, Perşembe günü 21.000 doların üzerinde işlem gördü ve piyasa değerini Kasım ayından bu yana ilk kez 400 milyar doların üzerine çıkardı. En son kazanımlar, enflasyonun düşmesi ve ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylarda faiz artışlarını yavaşlatacağına dair işaretler arasında geldi. Bu durum, yatırımcılar arasında hissiyatın iyileşmesine ve kripto paralar gibi daha riskli varlıklara yönelik iştahın artmasına neden oldu. Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) da son haftalarda önemli oranda değer kazandı. Kripto para piyasasının değerini 1 trilyon dolara doğru itti. Mevcut toparlanmaya rağmen, kripto para piyasası Kasım 2021’de 3 trilyon dolara yaklaşan zirvesinden çok uzakta.

Kripto yatırım hizmeti BitStacker’ın raporuna göre, yukarı yönlü ivme, açığa satış yapanların sadece birkaç gün içinde yüz milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu. Analize göre, yatırımcılar 10-16 Ocak tarihleri arasındaki tasfiyelerde 386,74 milyon dolar kaybettiler ve tek bir günde 140 milyon dolardan fazla kaybettiler. BitStacker’ın CEO’su Kris Lucas’a göre, Bitcoin’deki yükseliş yavaş da olsa devam edecek. 2022, birkaç büyük borsanın yanı sıra Terra‘nın stablecoin’inin çökmesiyle kripto para piyasası için çok zor bir yıldı. Uzmana göre, bununla birlikte, Bitcoin’in toparlanmaya başlaması, kripto kışının yakında sona erebileceğini gösteriyor.

‘Ayılar Kış Uykusuna Yatacak’

Çarşamba günü BTC, bir saat içinde 1.000  düştü. Bu durum, toparlanmanın hala kırılgan erken aşamalarda olduğunu ve bazı olumsuz haberlerle kolayca sarsılabileceğini gösterdi. Kripto şirketi Genesis bugün iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Uzmanlara göre, FTX krizi sonrası ortaya çıkan domino etkisi piyasayı etkilemeye devam edecek. Çarşamba günkü  düşüş ABD hükümetinin kripto paralar ile ilgili bazı önemli haberler için bir basın toplantısı duyurmasının ardından geldi ve bunun kripto sektörüne zarar verebileceği korkusuna yol açtı. Daha sonra haberin bir suç şebekesinin tasfiyesi olduğu ortaya çıktı ve fiyat olumlu bir yörüngeye döndü.

Finansal danışmanlık şirketi deVere Group’un CEO’su Nigel Green’e göre,  ABD’deki olumlu  enflasyon verileri  ve elverişli piyasa koşulları ile  Bitcoin 2023’te toparlanmaya devam edecek. The Independent’a konuşan Green, “Teknik olarak hala bir ayı piyasasındayız, ancak işaretler boğaların kontrolü geri almaya başladığını gösteriyor. Ancak ayıların kış uykusuna yatmasını ve boğaların koşmaya hazır olmasını bekliyoruz.” dedi.

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