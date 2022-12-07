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Defalarca Kez Çalışan Bu 2 Gösterge Bitcoin İçin Sinyal Verdi! İşte Olacaklar!

Hem SLRV Oranı hem de SLRV Şeritleri göstergesi tarihsel uzun vadeli dibin içinde olduğunu gösterdiği için Bitcoin'de (BTC) onaylı bir yükseliş trendi işareti veriyor.
13:00
7 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hem SLRV Oranı hem de SLRV Şeritleri göstergesi tarihsel uzun vadeli dibin içinde olduğunu gösterdiği için Bitcoin‘de (BTC) teyit edilmiş yükseliş trendi işareti veriyor.

SLRV Oranı ve SLRV Şeritler Göstergeleri

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının davranışı, BTC’nin performansını, piyasanın tepe noktasını ve piyasanın dibini saptamak için en belirleyici faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Uzun vadeli yatırımcılar, son 6 ila 12 ay içinde BTC varlıklarının hiçbirini hareket ettirmemiş cüzdanlar olarak tanımlanır.

Kısa-Uzun Vadeli Gerçekleşen Değer (SLRV) Oranı metriği, mevcut BTC yüzdesinin son 24 saat içinde taşınan miktarını gösterir ve son 6 ila 12 ay içinde en son taşınan yüzdeye böler. SLRV Oranı göstergesinde görülen yüksek değerler, kısa vadeli BTC yatırımcılarının Bitcoin ağında daha aktif ve ilgili hale geldiğini gösterir. Bu göstergenin yükselmesi piyasanın tepe noktaya yaklaştığı ve piyasanın tüm hızıyla yükseldiği şeklinde yorumlanır. Düşük bir SLRV Oranı, kısa vadeli yatırımcı aktivitesinin yoksunluğunu ve/veya uzun vadeli yatırımcılarda dibin görüldüğünü işaret eder.

SLRV Şeritleri‘ni SLRV Oranına uygulamak ise piyasadaki olumlu ve olumsuz eğilimleri saptamak ve BTC’ye riskli ve risksiz para yatırma arasındaki geçişleri tarihsel olarak tanımlamak mümkündür. Her iki grafik görüntüsündeki SLRV Şeritleri, SLRV Oranı’nın 30 günlük ve 150 günlük hareketli ortalamasını gözlemlemektedir.

Aşağıdaki geçmişi de yansıtan SLRV Oranı grafiğine göre, bir ayı piyasası sırasında yükseliş trendi aşaması genellikle düşüş trendinin 30 ve 150 günlük oran değerinin altında kalmasıyla ortaya çıkıyor. Bu değişim 2012, 2015 ve 2019 yıllarında net şekilde görülebilir. Bu yıllarda her birinin piyasa duyarlılığında belirgin bir değişim olduğu ve çeşitli boğa piyasasını tetiklediği görülüyor.

Yıl boyuncaki SLRV Oranı’na göre, Bitcoin en son Mart ayında yükseliş trendi aşamasına doğru bir hareket gördü ve bu, kısa bir süre sonra Haziran ayında bir düşüş trendi aşaması takip etti. Bu düşüş trendi Eylül ayına kadar 0,08’in üzerinde bir SLRV Oranı’nın kalınmasını sağladı ancak Kasım ayının ortasında yavaş yavaş düştü.

Yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere, SLRV yükseliş trendi faz şeridi Aralık ayı itibariyle muadilinin üzerine çıkmış durumda. Geçmiş veriler ışığında bu yükseliş trendinin 2015 ve 2019 BTC SLRV Oranı şeritlerinde gösterilen aynı modeli izleyerek devam etmesi bekleniyor.

BTC, 15 Kasım’da 16 bin 800 dolar civarında işlem görürken ve Luna ekosisteminin çöküşünden önce Mart ayı civarında yalnızca bir kez yükseliş eğilimi teyit edildi. Kripto para borsası FTX’in çöküşü sırasında SLRV Oranı 0,019’a kadar düştü. SLRV Oranı’nda bu kadar düşük bir değere ulaşılması, geçmişte bir ayı piyasasının uzun vadeli dibe vurma aşaması ve boğa piyasasına geçiş ile ilişkilendirilmektedir.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,30 düşüşle 16 bin 793 dolardan işlem görüyor. BTC her ne kadar son 24 saatte değer kaybetmiş olsa da bir süredir sıkışıp kaldığı dar aralıktaki seyrini sürdürdüğü görülüyor.

Bitcoin, 323 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasının en büyüğü olmaya devam ederken toplam piyasa değerinin 838 milyar dolarda olduğu görülüyor.

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