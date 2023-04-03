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Defalarca Kez Bilen İsimden Bu Altcoin’den Tutana “Short Squeeze” Müjdesi! Her An Olabilir!

Kripto para analisti Justin Bennett, dünyanın en büyük gelen akıllı sözleşme platformunda düşüş bekleyen ve buna göre pozisyon alan yatırımcıları likidite edecek bir ralli için hazırlanıyor olabileceğine inanıyor.
08:11
3 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti Justin Bennett, dünyanın en büyük gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum‘da (ETH) düşüş bekleyen ve buna göre pozisyon alan (short) yatırımcıları likidite edecek bir ralli için hazırlanıyor olabileceğine inanıyor. İşte analistin ETH için yaptığı son değerlendirme.

Büyük Short Squeeze Bekliyor

Kripto para analisti Justin Bennett, yeni bir blog yazısında S&P 500‘ün (SPX) geçen haftanın son işlem gününde yaptığı rallinin kripto para piyasasının kısa vadeli performansına işaret edebileceğini söyledi. Analiste göre, kripto para piyasasının izinden gitme eğiliminde ancak iki varlık sınıfı arasında gecikme var gibi görünüyor. Bennett, kripto para piyasasının hisse senetlerinden ipucu alması durumunda Ethereum’un bin 840 dolar direnci aşacağını söyledi.

Analist, ETH için 2 bin dolar fiyat seviyesine kadar short likidasyonların “önemli bir kümesi” olduğunu belirttiği için bir Ethereum fiyatında yaşanabilecek bir kırılmanın büyük bir short squeeze‘ı yani kısa pozisyon sıkıştırmasını tetikleyebileceğini belirtti. Kısa pozisyon sıkıştırması, bir varlığı açığa satan çok sayıda yatırıncının sürpriz fiyat artışına yanıt olarak zararlarını azaltmaya karar vermesiyle gerçekleşir. Kısa pozisyon sıkışması daha şiddetli fiyat yükselişlerinin gerçekleşmesine neden olur.

Kripto para analisti Bennett, beklentisini şu sözlerle açıkladı:

Kripto paralar bu alanları hedeflemeyi sevdiğinden ve 2 bin 30 dolar 2022’nin Ağustos ayında kaydedilen en yüksek seviye olduğundan bu durum anlamlı olabilir. Çok daha fazla long likidasyonu mevcut seviyelerin altında, ancak yakınlık önemli bu nedenle 2 bin kadar olan short likidasyonlar kısa vadede ETH’yi etkileyebilir.

“Kısa Pozisyon Sıkıştırması En Kısa Süre İçinde Olmalı”

Öte yandan Bennett, Ethereum ve diğer kripto paralar için saatin işlediğini söyledi. Analiste göre, Ethereum’da beklediği kısa pozisyon sıkıştırması önümüzdeki günlerde gerçekleşmeli. Gerçekleşmemesi böyle bir rallinin hiç gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor olabilir:

Ancak bu gerçekleşecekse, kripto para piyasasının hisse senetlerine ‘yetiştiğini’ daha sonra değil bunun daha erken görmek istiyorum. ETH‘nin önümüzdeki birkaç gün içinde bu short pozisyonları temizlediğini görmezsek, bunun gerçekleşme olasılığı düşecek.

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