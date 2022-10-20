Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD hisse senedi piyasaları belirsizlik içindeyken, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasasının geri kalanının da benzer bir belirsizlik içinde olduğu görülüyor. İlginç bir şekilde, Bitcoin’deki balina seviyesi adreslerin tuttuğu BTC arzı son günlerde üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu noktada birçok öngörüsü gerçekleşen Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, en büyük kripto para BTC için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bitcoin: Azalan Arz ve Artan Talep

Bloomberg’in kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, en son 2007’nin Ekim ayında görülen varil başına 84 dolarlık mevcut ham petrol fiyatıyla ilginç bir karşılaştırma yaparak Bitcoin‘in durdurulamaz olgunlaşma aşamasına giriyor olabileceğini iddia etti. BTC’nin 15 yıl önce var olmamasının ona bir “takdir avantajı” sağladığını da ekleyerek şunları söyledi:

Kripto para endeksinin son gösterge faiz artırımı beklentileriyle düşmemiş olması Fed’in kurduğu oyununun sonuna gelindiğinin sinyalini veriyor olabilir. Merkez bankalarının sıkılaştırmayı azaltması için en önemli potansiyel katalizör, başta hisse senetleri ve emtialar olmak üzere piyasaların bunu onlar için yapmasıdır ki bu da Bitcoin’in lehine olabilir.

McGlone, BTC’nin azalan arzının küresel ölçekte eşi benzeri görülmemiş bir şey olabileceğini de ekledi. BTC‘nin benimsenme oranının tersine dönmedikçe olağandışı bir şeye olan taleple birlikte fiyatların zaman içinde yükselmeye devam etmesi gerektiğine inandığını söyledi:

Bitcoin, nispeten indirimli bir fiyatla ana akıma geçişinin amansız bir aşamasına giriyor olabilir. FASBA’nın şirketlerin elindeki kripto paraların değerini ölçmek için gerçeğe uygun değer muhasebesini kullanmaları gerektiğine dair son kararı da bunu gösteriyor.

Zincir Üstü Metrikler

Bitcoin yatırımcıları, 18 Ekim Salı günü kripto para borsalarından çıkan BTC’lerde büyük bir artışa tanık oldu. Salı günü 40 bin BTC ile son dört aydan uzun bir süredir borsalardan en büyük Bitcoin çıkışı olmuş oldu. Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Borsalardaki BTC arzı yüzde 8,48’e düşmüş durumda. Borsalardaki BTC arzı azaldıkça gelecekte güçlü bir satış olması ihtimali de azalır.” notunu düştü.

Bununla birlikte, BTC’nin sosyal hakimiyeti kırmızıya dönmüş durumda. Santiment, bunun BTC fiyatı için bir düşüş sinyali olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: