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  •   Dananın Kuyruğu Koptu! ABD Enflasyon Verisi! Altın, Bitcoin, Dolar ve Kripto Yorumu!

Dananın Kuyruğu Koptu! ABD Enflasyon Verisi! Altın, Bitcoin, Dolar ve Kripto Yorumu!

Kripto, altın, gümüş, Bitcoin hepsi için artık dananın kuyruğu koptu. Top Powell ve ekibinde.
15:31
14 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalar henüz ABD bankacılık krizinin şokunu atlatabilmiş değil ancak şimdi de enflasyon verisi geldi. Yatırımcıların bugün daha fazla volatilite göreceğini söylemiştik, öyle de oluyor. Bitcoin enflasyon verisinden önce bugün sabah saatlerinde 24.800 doları test etse de aşamamıştı. Peki enflasyon verisiyle bizi neler bekliyor?

ABD Enflasyon Verisi

Birkaç dakika önce kripto yatırımcılarının heyecanla beklediği son ABD enflasyon verisi geldi. Önceki toplantıda %5,6 olarak açıklanan Yıllık Çekirdek Enflasyon verisinin %5,5 seviyesinde gelmesi bekleniyordu. Bu veriyi daha da kritik hale getiren şey yüksek PCE rakamlarının ardından enflasyondaki artış beklentisinin artmasıydı. UBS analistleri ve Biden bugün gelecek enflasyon verisinin beklenti altı olacağını tahmin etmişti ve size duyurmuştuk. Peki enflasyon verisi nasıl geldi?

  • Yıllık Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %5,5 (Beklenti: %5,5 Önceki: %5,6)
  • Yıllık Enflasyon Açıklanan: %6 (Beklenti: %6 Önceki: %6,4)

Bitcoin fiyatı beklenti dahilinde açıklanan enflasyon verisinin ardından 25.200 doları aştı. Kripto para yatırımcıları artık Bitcoin’in 25.200-25.300 dolar bölgesinin üstündeki kapanışlarını bekleyecek. Eğer fiyat bu bölge üzerinde kapanışlar yaparsa 28.000 dolar seviyesine kadar yükselişin devam etmesi muhtemeldir. Kar satışları olacak ve yatırımcılar dikine bir yükseliş beklentisine girmemeli. Önümüzdeki 4 saatlik dönemde Bitcoin’in geri çekilip tekrar toparlanmasını beklemek gerekecek.

Kripto Paraların Geleceği

Fed’in yeniden 25bp artış yapma ihtimalinin kuvvet kazandığı ortamda beklenti dahilinde gelen enflasyon yatırımcılar için harika oldu. Ancak yine de enflasyon düşüşünün yavaşlaması devam ediyor ve Fed neredeyse 1 yıllık emeği iflas eden birkaç banka sebebiyle çöpe atmayabilir. Banka mevduatlarına dair güven verici açıklamalar yaparak bu ay 25bp artışla yoluna devam etmesi muhtemeldir.

Özellikle önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar Bitcoin fiyatı bu beklentiyi fiyatlamaya devam edecek. Bu süreçte Fed üyeleri FOMC konusunda açıklamalar yapmayacak. Ancak kurtarma paketi olmadığını iddia ettikleri kurtarma paketlerini görmeye devam edebiliriz. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 25.125 dolardan alıcı buluyor ve henüz 25.300 dolar üzerine çıkamadı. Yatırımcıların özellikle vadeli işlemlerde biriken pozisyonların tasfiyesi riskini göz önünde bulundurması gerek. Son olarak bu öğleden sonra spot ve vadeli piyasalara ciddi miktarda stablecoin girişi gördük, eğer bunlar beklendiği üzere alım yönlü kullanılırsa 26.000 dolar fiyatını uzun bir aranın ardından yeniden görebiliriz.

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