Bitcoin (BTC), 2020'de başlayan pandemi döneminden bu yana ilk kez ayı piyasasından çıkma girişimleriyle öne çıktığı tutarlı bir yükseliş günlerinden geçerken BTC için dikkat çeken bir veri geldi.

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Bitcoin (BTC), 2020’de başlayan pandemi döneminden bu yana ilk kez ayı piyasasından çıkma girişimleriyle öne çıktığı tutarlı bir yükseliş günlerinden geçiyor. Bitcoin, güçlü bir ralli yapmaya çalışırken son veriler elinde BTC tutması muhtemel kişi sayısının da arttığını gösteriyor. CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, 15 Ocak itibariyle Bitcoin’in toplam benzersiz adreslerinin sayısı 43 milyon 538 bin 660’e ulaşmış durumda.

Bitcoin Sahiplerinin Sayısı

CoinMarketCap’in sağladığı benzersiz Bitcoin adreslerinin sayısı dünya nüfusun sadece yüzde 0,5’inin Bitcoin sahibi yani dünya genelinde her 184 kişiden birinin BTC’sinin olduğu anlamına geliyor. Bu, Worldometer’in verilerine göre yazım sırasında 8 milyon 10 milyon 885 bin 391 olan dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 0,54’üne karşılık geliyor. Dolayısıyla, dünya genelinde her 184 kişiden 1’nin potansiyel olarak bir miktar BTC‘sinin bulunduğu sonucuna varılabilir.

Buna ek olarak, 2022’nin Ağustos yayımlanan benzer bir rapor o dönemde dünya genelinde her 226 kişinin 1 ila 99,99 dolar arasında değişen bir miktarda BTC sahibi olduğunu gösteriyordu. Elbetteki bazı durumlarda tek bir kişinin birden fazla Bitcoin adresine sahip olabileceğinin altını çizmek gerekiyor.

BTC ve Ayı Piyasası

Bitcoin, haftalar süren yatay işlem serisinin ardından şu anda ayı piyasasından çıkmak için kayda değer bir ilerleme kaydediyor. 2022 yılında sert şekilde düşerek, tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yüzde 70’in üzerinde değer kaybeden BTC, potansiyel olarak yeni yatırımcıların alım yapmasını sağlayan bir bölgedeydi. Çoğu durumda fiyattaki düşüş, piyasa değeri bakımından en büyük kripto paranın geleceğine inanan yatırımcılar için kaçırma korkusu (FOMO) devreye girmesiyle önemli bir birikim yapma fırsatı sunar.

Son yıllarda Bitcoin’in benimsenmesine, değer kaybetmiş yerel para birimleri için olası bir çözüm gibi somut faydalar sunduğu gelişmekte olan ülkeler yardımcı oldu. Bu ülkelerde önemli ölçüde enflasyonun hakim olduğu ve Bitcoin’in olası bir korunma aracı olarak öne çıktığı görüldü.

Örneğin, Bitcoin’in yüksek enflasyon ve çoğu küresel para biriminin değer kaybettiği bir ortamda faaliyet göstermesiyle BTC, varlığı verimli işlemler, servet koruma, e-ticaret ve para transferi için kullanılmasının yanı sıra arbitrajdan kar etmek için bir koruma olarak gören yatırımcıların akınına uğradı. En büyük kripto paranın savunucuları bu faktörlerin varlığın benimsenmesine yardımcı olacağını savunuyor.

Özellikle, artan Bitcoin sahiplerinin sayısı, en büyük kripto paranın benimsenme eğrisinin durumunu ortaya koyuyor. Bu doğrultuda, sahip sayısındaki değişiklikleri Bitcoin’in çok beklenen ana akım benimsemeye doğru ilerlediğini gösteriyor. Veriler, lider Blockchain’in bunalımlı piyasalara rağmen 2022 yılı boyunca 8 trilyon doların üzerinde değerde işlem gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

Bitcoin sahiplerinin sayısında ilerleme kaydedilmesine rağmen, hala yol boyunca yatırımcı güvenini etkileyen çeşitli engeller söz konusu. Gerçekten de, kripto para piyasası volatilite açısından hala belirsizlikle karşı karşıya ve potansiyel yatırımcılar muhtemelen kararsız durumda. Ayrıca, çeşitli yargı bölgelerinin düzenleyici incelemeleri varlığın tamamen benimsenmesinin önünde önemli bir engel olmaya devam ediyor.