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  •   CryptoQuant Analistinden Çarpıcı Görüş: “Bitcoin’de İki Olasılık Var!”

CryptoQuant Analistinden Çarpıcı Görüş: “Bitcoin’de İki Olasılık Var!”

CryptoQuant'ın önde gelen bir kripto para analisti Bitcoin (BTC) hakkında yaptığı açıklamalarında fiyat hareketi adına iki olasılık olduğunu belirtti.
01:47
18 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin’in (BTC) 2023’ün başından beri gösterdiği performans, kripto para piyasalarına yeniden güven getirdi. Peki lider kripto para biriminin trendini belirlemede başka neler etkili olabilir?

BTC’de Geri Çekilme Olacak Mı?

Bitcoin’de kesintisiz bir yükseliş beklemek, lider kripto para biriminin yükseliş eğiliminin başlangıcından bu yana net bir şekilde mutlu olan yatırımcıların umudunun kırılmasına neden olabilir. BTC’nin fiyatı son 24 saat içerisinde 21.100 dolar bölgesinin üzerine çıkmakta zorlandığından, uzmanlara göre bu durum bir geri çekilme işareti olabilir.

CryptoQuant analisti Satoshi’ye göre, açık faiz (OI) tarafından gösterildiği gibi piyasada hala çok az yatırımcı var. Dolayısıyla mevcut durumda, diğer paritelere karşı BTC’den kar elde etmeye çalışan yatırımcıların sayısı yetersiz değil. Analist, mevcut OI’yi 2021 yılı seviyeleriyle karşılaştırdı ve faizin yukarıda bahsedilen yıl gibi aşırı yükselmemesine rağmen fonlama oranının ne olursa olsun pozitif olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle analiste göre, boğa trendinin bir devamı olabilir. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Finansman oranları olumlu, ancak 2021’de gördüğümüz gibi aşırı yükseliş görülmedi. Bu eğilimin bir devamı olarak bana sağlıklı görünüyor. Ayrıca kar elde eden insanları hesaba katmak ve geç kalan boğaları cezalandırmak için bir geri çekilme görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor.

BTC Korku Endeksi!

Bununla birlikte spot piyasa ile ilgili olarak analistler, para çekme işlemlerinin çok az olduğu konusunda hemfikir. Bu pozisyonun açıklanması, yatırımcıların hedef kazançlarına ulaşmadığı anlamına gelebilir. Ayrıca piyasadaki yükseliş trendi bir pozitifliğe yönelim anlamına da gelebilir.  Ancak ikinci senaryonun olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Bunun nedeni olarak ise özellikle Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi gösteriliyor. 16 Ocak itibarıyla endeks, 52’ye çıkarak son dokuz ayın en yüksek noktasına ulaştı. Ancak henüz tarafsız seviyede dururken, yazı kaleme alındığında küçük çaplı bir yükseliş yaşadı.

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