Yakın tarihli bir YouTube yayınında ABD'deki bankacılık krizini değerlendiren Crypto com CEO'su krizin ve piyasa üzerindeki etkisinin bir süre daha devam edebileceğini dile getirdi.

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Kripto para borsası Crypto com’un CEO’su Kris Marszalek, yeni bir YouTube yayınında ABD’deki bankacılık krizinin gidişatına ve piyasaya etkileri hakkında bir değerlendirmede bulundu. Kris Marszalek, mevcut bankacılık krizinin Bitcoin’in ve Blockchain teknolojisinin önemini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

ABD’deki Bankacılık Krizinin Etkileri Devam Edecek mi?

Son aylarda yaşanana gelişmeler ve ABD’de tırmanan bankacılık krizi, piyasada önemli bir etki yarattı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mart ayının başlarından bu yana yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve Nisan ayı içerisinde 30.000 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Kripto para piyasası, BTC’deki değer artışlarının etkisiyle bu süreçte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Öte yandan hafta içerisinde yaşanan bazı gelişmeler, bu bankacılık krizinin devam edebileceğine yönelik bir beklenti oluşturdu.

Kripto para borsası Crypto com’un CEO’su Kris Marszalek, yeni bir YouTube yayınında bu bankacılık krizini ve piyasadaki etkilerini değerlendirdi. Yetkililerin bankacılık krizini atlatmak adına çalıştıklarını dile getirse de Kris Marszalek, kaçınılmaz olarak krizin ve piyasa üzerindeki etkilerinin bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

Ek olarak Kris Marszalek, mevcut krizin, Bitcoin’in ve Blockchain teknolojisinin önemini bir kez daha hatırlattığını dile getirerek kripto para birimlerinin de artan benimsenme oranlarına ve kullanım alanlarına dikkat çekti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Hafta başında düşüş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’ye yakın bir değer artışı kaydederek yeniden 28.000 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte kaydedilen yükselişlerin ardından 1,16 trilyon dolardan 1,17 trilyon dolar seviyelerine yükseldi. Ethereum (ETH), ise sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.