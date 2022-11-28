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Çöküşü Bilmişti Şimdi Bitcoin İçin Zamanı Geldi Diyor!

Kripto para yatırımcıları tedirgin ve haklı sebepleri var. Ancak geçtiğimiz yılki Mayıs düşüşünü bilen isim yeni açıklamalarda bulundu.
19:40
28 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yıl Mayıs ayındaki büyük kripto çöküşü için uyarıda bulunan popüler analist Bitcoin’in artık zamanın geldiğini düşünüyor. Bugün de kripto para yatırımcılarının yakası kaostan kurtulmadı. Yaklaşık 1 saat önce BlockFi iflasını açıkladı. Bitcoin 16.050 dolara düştü ve şirketin müşterilerine 1-10 milyar dolar arasında borcu var. Genesis ise bir yatırım bankasıyla anlaştı ve çözümler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Eğer bir iflas daha yaşanırsa bu popüler analisti haksız çıkarabilir.

Bitcoin Yükselecek Mi?

Geçen yıl yaşanan Bitcoin (BTC) ve kripto piyasası çöküşünü haber vermesiyle tanınan popüler bir analist, kripto paraların düşüş trendini sona erdirmeye hazırlandığını düşünüyor. Dave the Wave olarak bilinen takma isimli analist, 130.000 Twitter takipçisine Bitcoin’in şu anda logaritmik büyüme eğrisinin (LGC) dibinde olduğunu ve BTC’nin kritik bir destek seviyesinde olduğunu ima ettiğini söylüyor. Analiste göre, LGC’nin geçerliliğini koruması için Bitcoin’in en azından bir ara ralliye başlaması gerekiyor. Öte yandan olağanüstü şartlar Bitcoin’in birçok metrikte dibin de dibine inmesini sağladı. PlanB’nin S2F grafiği veya gökkuşağı grafiği artık güvenilirliğini yitirmiş gibi görünüyor.

Dave the Wave, BTC’nin esasen aşırı uzatılmış ralliler ve dik düzeltmelerden oluşan hype döngülerinden geçtiğini ve her düşüş döneminin dibinde sağlam destek seviyelerini koruduğunu söylüyor. Analiste göre, LGC dört yılı aşkın bir süredir güvenilir bir model olmuştur.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Analiste göre bu olacak. Dave the Wave, Kasım ayındaki aylık mumun LGC desteğini koruduğunu ve BTC’nin şu anda “alım bölgesinde” olduğunu söylüyor. Ancak olağanüstü koşullar yazı hazırlandığı sırada BTC’nin 16.000 dolara kadar düşmesine neden oldu. Hafta sonu nispeten pozitif seyreden Bitcoin ve altcoinler bugün BlockFi eliyle güneye yolculuğuna başladı. Saat 19:21’de 15.995 dolara iğne atan Bitcoin fiyatı yeniden 16.100 dolara çıktı.

Kripto paraları baskılayan çok fazla gelişme var. Bu hafta Fed Başkanı Powell konuşacak ve ekonomiye dair yapacağı yorumların şahin olması bekleniyor. WBTC etrafındaki FUD artıyor. BlockFi sonrasında birkaç şirketin daha iflas açıklayacağına dair kuvvetli veriler var. Genesis iflasının eli kulağında olabilir ve ana şirket DCG’yi zor duruma sokacak bu hamle daha fazla kripto şirketini iflasa götürebilir.

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