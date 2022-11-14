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Çöküşleri Bilen 3 Analist Açıkladı: Bitcoin ve Kripto Paralar Buraya Gidiyor!

Bitcoin (BTC) yeni bir kriz ile mücadele ederken, önde gelen 3 tecrübeli isim BTC fiyatına ve piyasaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
23:15
14 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir kriz ile mücadele ederken, önde gelen 3 tecrübeli isim BTC fiyatına ve piyasaya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Richard Heart: Bu Seviye Kaçınılmaz!

Bitcoin’deki düşüşün henüz bitmediğine dair hala birçok teori var. FTX krizinin ortaya çıkmasından sonra, birçok analist ve kurum BTC tahminlerini güncellemeye başladı.  Yatırımcının aklındaki soru ise BTC’nin 15.000 doların altına düşüp düşmeyeceği. Daha önce yaptığı başarılı tahminler ile akıllarda kalan finans uzmanı Richard Heart,  Bitcoin’in 10.000 dolara düşeceğini öngörüyor. Heart, bu tahmini aylar önce yapmıştı. BTC, an itibariyle 17.064 dolardan işlem görüyor.

Richard Heart’a göre, Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaştıktan sonra 10.000 dolara düşmek zorundaydı. Yönetici, bunu BTC’nin geçmiş döngülerine işaret ederek açıklıyor. Bu mantığının ardındaki sebep, BTC’nin davranışlarını döngüsel bir şekilde tekrar etme eğiliminde olması. Yani, tamamen teknik bir durum. Bitcoin, 2017 yılında 20.000 dolarlık yeni zirvesine ulaştığında, kısa süre sonra 3.000 dolara düşmüştü.  Önde gelen teknik analistlere göre, Bitcoin önemli destek seviyelerini kaybetti 10.000 ila 12.000 dolar arasında daha düşük seviyelere ulaşması bekleniyor.

Matthew Hyland: Teknik Manzara..!

Teknik analist Matthew Hyland’ın göre, FTX krizinin yaşanmasının ardında daha ciddi boyutta sorunlar var. Analist, altta yatan sorunlara dikkat çekerek şeffaflık ve sürdürülebilirlik gibi konuları vurguluyor. Hyland, tek bir borsanın başarısızlığının tüm sektöre mal edilmesini de doğru bulmadığını ifade etti. Uzman, BTC‘deki düşüşün kesinlikle derinleşeceğini iddia etti. Ancak analist, Nasdaq endeksinin geçen hafta sonu şimdiye kadarki en büyük sıçramalarından birini kaydettiğini gözlemleyerek, devam etmesinin kripto pazarındaki baskıyı hafifletebileceğini de sözlerine ekledi:

Kripto para piyasası diken üzerindeyken,  Wall Street Kurdu ” olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort  piyasa çöküşünden sağ çıkmak için üç önemli tavsiyede bulundu. Uzman, yatırımcılara Bitcoin ve Ethereum’dan şaşmamalarını söylerken, iki varlığın hem ekosistem hem de altta yatan teknoloji olarak güven vaat ettiğini belirtti. Belfort ayrıca, yatırımcılara Bitcoin’i 3-4 süreyle hodl etmelerini belirtiyor. Son olarak panik satış veya panikten kaynaklanan herhangi bir davranıştan kaçınılmasına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in eski parlak günlerine dönmesi için Fed’in faiz politikasından vaz geçmesi gerekiyor.

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