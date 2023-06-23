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Eskiden birkaç ayda gelen pozitif haberler şimdilerde kriptoya günaşırı geliyor. Heyecanlandıran bir müjde daha geldi. Yaklaşık 7 saat önce yapılan duyuruya göre Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi de kriptoyla entegrasyon sürecini başlatıyor. Powell tarafından yapılan Çarşamba günkü açıklamaları da hatırlarsak Stablecoinler artık kabulleniliyor diyebiliriz.

Kripto Paralar Önemli Gelişme

Systems Analysis and Program Development (SAP) hali hazırda 30 milyar Euro’yu aşan yıllık geliriyle Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi. Dünya üzerinde 120’den fazla ülkede aktif hizmet veriyor ve kurumsal yazılım hizmetleri anlamında en büyük yine o. Şimdi şirket sınır ötesi ödemeler için en büyük stablecoinlerden olan USDC’nin kullanımını test ediyor.

SAP tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyor;

“Günümüzde sınır ötesi ödemeler, uluslararası iş ortakları olan birçok küçük ve orta ölçekli işletme için bir zorluktur. Pahalı (50 dolar işlem başı) ve yavaş (7 güne kadar sürüyor) transferler son derece zorlayıcı. Bu büyük zorluklar, bir uzlaşma aracı olarak Dijital Para ve temel teknoloji olarak Blockchain ile çözülebilir. Geleneksel ödeme yöntemlerini kullanmak yerine, iş ortakları sınır ötesi bir işlemi USDC veya EUROC ile gerçekleştirme konusunda anlaşırlar; bunlar USD veya Euro’nun blockchainde gösterilen tokenize edilmiş versiyonlarıdır.”

Son rapor aslında işletmelerin de ödemelerini Stablecoinler üzerinden alabileceği bir dünyayı anlatıyor.

“Teknik olarak, her iş ortağı blockchain dünyasında bir banka hesabına eşdeğer olan bir cüzdana sahip olur. Bu cüzdanlar, aracılar olmaksızın sınır ötesi ödemelere olanak tanıyacak şekilde kendi kendine saklanabilir. Bir faturayı ödemek için, alıcı sadece cüzdan yazılımını açar, satıcının cüzdanını içeren bir işlem oluşturur, özel anahtarla imzalar ve doğrulama ve yürütme için blockchain’e gönderir. Dakikalar sonra, doğrulamanın ardından para satıcının cüzdanına (teknik olarak bir USDC veya EUROC coin) ulaşır ve satıcının kullanımına sunulur.”

Kurumsal Ölçekte Kriptonun Yaygınlaşması

Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketleri yatırımcılar ETF’ler, saklama hizmeti, trade platformu sunmak için yarışırken SAP boş mu duracaktı? O da kendi alanında attığı adımlarla bu pastadan dilimini alacak. Haziran ayı itibariyle kripto paralara girmek için resmen adım atan şirketlerin toplam varlıkları 30 trilyon dolar seviyesinde. En büyük bankalar, varlık yönetim şirketleri, ETF ihraççıları kriptoya koşuyor.

Ve elbette en büyük kurumsal yazılım hizmet sağlayıcı olarak SAP da boş durmuyor.

“SAP, Kripto Para ile sınır ötesi ödemelerin gelecekte ne kadar kolay hale geleceğini gösteren SAP Digital Currency Hub’ı başlattığından, bugünden itibaren sınır ötesi ödemeler için bu yeni yaklaşım hakkında ilk izlenimi edinebilirsiniz. Test için kaydolmanız ve sınır ötesi ödemelerin geleceğini bugünden deneyimlemeniz yeterli. Testin bir parçası olarak, işe alım sırasında da alacağınız örnek bir faturayı ödemek için test USDC alacaksınız. Yalnızca deneysel amaçlı olan bu token gerçek USDC blockchain’i ile bağlantılı değil. Test edin ve sınır ötesi ödemelerin ne kadar hızlı, uygun fiyatlı ve güvenilir görüneceğini deneyimleyin.”

Bir sonraki aşama ne? Dünyanın en büyük holdinglerinin kripto tokenler (stablecoin) ile ödeme almaya başlaması mı? Olabilir, SAP kurumlara bu altyapıyı sunmakta kararlı ve bugünlerde “en büyüklerin” kripto heyecanı inanılmaz ölçüde artıyor. Platform için hazırlanan videoda Ether için de test yapılabildiği görünüyor.