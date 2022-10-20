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CoinShares Yöneticisinden, Bitcoin’in Boğa Koşusu İçin Gerekenler!

CoinShares'in üst düzey bir yöneticisi Bitcoin'de (BTC) bu kazanım elde edilirse boğa koşusunun başlayabileceğini açıkladı!
07:54
20 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri yatırım yöneticisi firması olan CoinShares’in üst düzey yöneticisi, bir katalizörün Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasaları için yükseliş dönüşünü tetikleme potansiyeline sahip olduğunu ileri sürdü.

“Bitcoin’de Boğa Koşusu”

CoinShares’in araştırma başkanı James Butterfill, Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, ABD dolarının aşırı değerli olduğunu ve USD trendindeki bir değişikliğin lider kripto para birimi olan Bitcoin gibi riskli varlıklarda bir tersine dönüşe yol açabileceğini öne sürdü. James Butterfill, Federal Rezerv’in şahin duruşundan geri adım atarsa doların zayıflayabileceğini ve bu durumun Bitcoin için bir boğa koşusunu tetikleyebileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dolar ve ABD doları endeksi (DXY) üzerindeki pozisyona bakmak için uzun zaman harcadım. Hepimiz biliyoruz, çok yüksek… Sanırım 1980’lerin ortasından bile yüksek. Bakabileceğiniz başka değerleme metrikleri var. Duyarlılığa veya CFTC [Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu] vadeli işlem konumlandırmasına bakabilirsiniz. Elde edilen veriler dolar için oldukça yüksek, bu durum uzun bir pozisyonu vurguluyor. Ayrıca satın alma gücü paritesine [PPP] bakarsanız, benzer şekilde 1985’ten beri görülen en yüksek oranlardayız… Doların aşırı değerli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Fed geri adım attığında, ticaret ağırlıklı dolar gerçekten oldukça hızlı ve oldukça keskin bir şekilde dönebilir ve bu durum Bitcoin gibi kripto para birimlerinin oldukça destekleyici konumuna gelebilir.

Fırsat Bölgesi

Bununla birlikte James Butterfill, Bitcoin fiyatının muhtemelen daha fazla düşmeyeceğini ve kripto para biriminin mevcut fiyatının boğalar için nadir sunulan bir fırsat olduğunu belirtti. Başkan açıklamalarında son olarak şunları vurguladı:

Bence mevcut konum ilginç bir giriş pozisyonu. Çünkü fiyatlarda çok büyük bir daha düşüş olacağını düşünmüyorum. Ölçülebilir bir fiyat artışı için üç ila altı ay beklemeniz gerekebilir. Ancak Bitcoin şu anda olduğu gibi indirime girdiğinde ortaya çıkan çok fazla fırsat yok.

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