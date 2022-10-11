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CoinShares Açıkladı: Akıllı Para Bu Altcoin’e Yöneldi

Kripto para yatırım yönetimi şirketi CoinShares, son Dijital Varlık Fonu Haftalık Akışları Raporu'nda büyük kurumsal yatırımcıların bu altcoin'e yöneldiklerini bildirdi.
10:33
11 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırım yönetimi şirketi CoinShares, son Dijital Varlık Fonu Haftalık Akışları Raporu’nda büyük kurumsal yatırımcıların fiyatları yükseletecek şekilde eğilim gösterdiklerini bildirdi.

Fed Piyasaları Zorlamaya Devam Ediyor

CoinShares, son Dijital Varlık Fonu Haftalık Akışları Raporu’nda short (kısa) Bitcoin (BTC) yatırım ürünlerinde geçen hafta çıkışlar görülmesi nedeniyle düşüş eğiliminin sona erdiğine kalktığına dair kanıtlar bulunduğunu belirtti. Raporda, “Dijital varlık yatırım ürünleri geçen hafta toplam 5 milyon dolarlık çıkış gördü, ancak çıkışların büyük çoğunluğu short yatırım ürünlerinden geldi.” notunu düştü.

Short BTC ürünlerinden geçen hafta 15 milyon dolarlık çıkış görülürken geleneksel BTC ürünlerinden 12 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Short BTC yatırımcıları, Bitcoin’i daha düşük fiyattan geri satın alım yapmadan önce piyasalarda satmak üzere borçlanmayı ve borcu kârla kapatmayı amaçlıyor. Tüm bunlarla birlikte CoinShares, genel olarak görülen düşük hacimlerin muhtemel nedeninin ABD Merkez Bankası‘nın (Fed) uyguladığı para politikalarından kaynaklandığını belirtiyor:

Yatırımcılar Fed‘in şahin para politikasından geri adım atacağına dair işaretler beklerken genellikle hacimler düşer.

Kurumsalların Hedefinde Litecoin Var

Öte yandan en büyük altcoin’deki kurumsal çıkışlar sürüyor. Kurumsal Ethereum (ETH) yatırım ürünleri geçen hafta 2.2 milyon dolarlık çıkış gördü ve CoinShares, The Merge güncellemesinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından ortaya çıkan düzenleyici endişelerin buna neden olabileceğini belirtiyor:

Müşterilerden gelen son geri bildirimler, artık bir staking getirisi sunan ve bir menkul kıymet olarak düzenleyici statüsünde olabileceği şeklinde değerlendirileceğine dair endişelere işaret ediyor.

Çok varlıklı yatırım ürünleri ya da başka bir deyişle birden fazla kripto paraya yatırım yapılan ürünlere 1.1 milyon dolarlık giriş görürken, Solana (SOL) ve XRP (XRP) ürünlerinin her ikisinde de çıkışlar yaşandı. Litecoin (LTC) geçen hafta 100 bin dolar ile giriş gören tek altcoin oldu.

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