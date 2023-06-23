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Yatırımcılar Haziran ayına zor bir başlangıç yapmış olsa da son zamanların en iyi yükselişlerinden birini yaşıyor. Bitcoin fiyatı göz göre göre 5000 dolara yakın artış yaşadı. Bir günde 3 ETF başvurusunun yapıldığını bile gördük. Bugünse Coinbase borsasının zaferiyle birlikte BTC fiyatı tekrar 30.700 doların üstüne çıktı.

Coinbase Kazandı

Yüksek Mahkeme, şirketlerin müşteri ve çalışan anlaşmazlıklarını tahkime yönlendirme kabiliyetini güçlendiren bir kararla Amerika’nın en büyük kripto para borsası Coinbase’in yanında yer aldı. Coinbase, yüksek mahkemenin borsanın kullanıcılarından biri tarafından açılan bir davanın Coinbase bir alt mahkeme kararının temyizini savunana kadar devam edemeyeceğine karar vermesinin ardından Cuma günü ABD Yüksek Mahkemesi’nden zaferle dönüyor.

4’e karşı 5 oyla alınan karar, Coinbase’in varsayılan grup davasına karşı tahkimi zorlama çabasını sürdürmesine izin vererek, bu arada davanın federal mahkeme sistemindeki ilerlemesini durdurdu.

Yargıç Brett Kavanaugh şunları söyledi;

“Buradaki tek soru, bölge mahkemesinin geçici temyiz devam ederken duruşma öncesi ve duruşma işlemlerini durdurması gerekip gerekmediğidir. Cevap evet: Bölge mahkemesi yargılamalarını durdurmalıdır”.

Bitcoin Artar Mı?

Kral kriptonun yükselişini devam ettirebileceğine dair inanç büyüyor. Hissiyatın negatife dönmesini gerektirecek ciddi bir olumsuzluk olmadı. Diğer taraftan 30.800 dolar üstü kapanışlar boğaları daha da cesaretlendirecektir. Eğer her şey yolunda giderse trilyon dolarlık devlerin kriptoya girme niyetleri meyvelerini birkaç ay içinde verecek. Ve belki de en sürpriz ara boğa dönemlerinden birini yaşayacağız.

Bugünler tıpkı geçen yılın sonu gelmeyen düşüş dönemlerine benziyor. O günlerde destekler birçok kez test ediliyor yatırımcılar desteklerin korunmasını umuyordu. Şimdi de dirençler test ediliyor ve kırılacağına dair inanç artıyor.

Saat 18:24 itibariyle BTC tekrar yükselişe geçti ve 30.900 dolara dokundu. Bu önümüzdeki dakikalarda 31.000 doların üstünde yeni bir zirve görebileceğimizi gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.