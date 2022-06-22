Kripto para piyasasını ''balon'' olarak nitelendiren bazı uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) fiyatı düşmeye devam edebilir.

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Kripto para piyasasını ”balon” olarak nitelendiren bazı uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) fiyatı düşmeye devam edebilir.

Bitcoin Zirveleri ve Maksimum Düşüş Oranı

Bitcoin eleştirmenleri, kripto paralara yatırım yapanları uyarırken sektördeki analistleri gerçekleri görmemekle suçluyor. Absolute Strategy Research’ün kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Ian Harnett Salı günü CNBC’nin “Squawk Box Europe” isimli programına verdiği demeçte, BTC’nin %40’lık bir düşüşle 13.000 dolara kadar düşeceğini iddia etti. Stratejiste göre, mevcut durum gerçekten bir likidite oyunu. Yüksek enflasyon testinden geçen Bitcoin’in değer deposu olmadığı kanıtlandı. 13.000 dolarlık fiyat tahminini açıklayan Harnett, geçmiş rallilerin Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaklaşık %80 düşme eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi. Örneğin, 2018’de BTC, 2017’nin sonlarında yaklaşık 20.000 dolarlık bir zirveye ulaştıktan sonra 3.000 dolara yakın bir düşüş yaşadı.

Bitcoin, 2021’de 69.000 dolarlık rekor seviyeye yükseldi. 2022’de ise bekleneni veremedi. Harnett’e göre, 2022’de bu oranda bir düşüş, bizi BTC için bir “temel destek alanı” olan “yaklaşık 13.000 dolara geri götürür. Harnett şunları söyledi:

Likiditenin bol olduğu bir dünyada, Bitcoin iyi durumda olamaz. Bu likidite alındığında – ki şu anda merkez bankalarının yaptığı da bu – o zaman kripto para piyasaların aşırı baskı altında olduğunu görüyorsunuz. Ultra gevşek bir para politikası çağında, yüksek faiz oranlarının etkisiyle kripto paralar risk altında.

İngiltere ve İsviçre de Faiz Düğmesine Bastı

Geçen hafta, Federal Rezerv faiz oranını 75 baz puan artırarak 1994’ten bu yana yaptığı en büyük artış oldu. Fed’in kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası’ndan benzer hamleler geldi. Faiz artırımları, kripto paralara zarar verdi. Kripto para piyasasının toplam değeri, son iki hafta içinde 350 milyar dolardan fazla düştü. Bitcoin, son 24 saatte %5 düşüşle Salı günü 20.010 dolara geriledi. Bitcoin, bugüne kadarki değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

Kripto piyasası, Fed’in geçen haftaki faiz artırımından önce zaten sallantılı bir zemindeydi. Yatırımcılar, popüler stablecoin terraUSD ve LUNA‘nın piyasadan 60 milyar doları silen çöküşüyle ​​sarsıldı. Ayrıca, Celsius ve Three Arrows Capital gibi şirketlerde de oluşan çatlaklar piyasaya büyük zarar verdi.