X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


CNBC’ye Konuşan Ekonomistten Çarpıcı Teori: Bitcoin İçin Bu Seviye Geliyor!

 Kripto para piyasasını ''balon'' olarak nitelendiren bazı uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) fiyatı düşmeye devam edebilir. 
13:00
22 Haziran 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para piyasasını ”balon” olarak nitelendiren bazı uzmanlara göre, Bitcoin (BTC) fiyatı düşmeye devam edebilir.

Bitcoin Zirveleri ve Maksimum Düşüş Oranı

Bitcoin eleştirmenleri, kripto paralara yatırım yapanları uyarırken sektördeki analistleri gerçekleri görmemekle suçluyor. Absolute Strategy Research’ün kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Ian Harnett Salı günü CNBC’nin “Squawk Box Europe” isimli programına verdiği demeçte, BTC’nin %40’lık bir düşüşle 13.000 dolara kadar düşeceğini iddia etti. Stratejiste göre, mevcut durum gerçekten bir likidite oyunu. Yüksek enflasyon testinden geçen Bitcoin’in değer deposu olmadığı kanıtlandı. 13.000 dolarlık fiyat tahminini açıklayan Harnett, geçmiş rallilerin Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaklaşık %80 düşme eğiliminde olduğunu gösterdiğini söyledi. Örneğin, 2018’de BTC, 2017’nin sonlarında yaklaşık 20.000 dolarlık bir zirveye ulaştıktan sonra 3.000 dolara yakın bir düşüş yaşadı.

Bitcoin, 2021’de 69.000 dolarlık rekor seviyeye yükseldi. 2022’de ise bekleneni veremedi. Harnett’e göre, 2022’de bu oranda bir düşüş, bizi  BTC için bir “temel destek alanı” olan “yaklaşık 13.000 dolara geri götürür.  Harnett şunları söyledi:

 Likiditenin bol olduğu bir dünyada, Bitcoin iyi durumda olamaz. Bu likidite alındığında – ki şu anda merkez bankalarının yaptığı da bu – o zaman kripto para piyasaların aşırı baskı altında olduğunu görüyorsunuz. Ultra gevşek bir para politikası çağında,  yüksek faiz oranlarının etkisiyle  kripto paralar risk altında.

İngiltere ve İsviçre de Faiz Düğmesine Bastı

Geçen hafta, Federal Rezerv faiz oranını 75 baz puan artırarak 1994’ten bu yana yaptığı en büyük artış oldu. Fed’in kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Ulusal Bankası’ndan benzer hamleler geldi. Faiz artırımları, kripto paralara zarar verdi. Kripto para piyasasının toplam değeri, son iki hafta içinde 350 milyar dolardan fazla düştü. Bitcoin, son 24 saatte %5 düşüşle Salı günü 20.010 dolara geriledi. Bitcoin, bugüne kadarki değerinin yarısından fazlasını kaybetti.

Kripto piyasası, Fed’in geçen haftaki faiz artırımından önce zaten sallantılı bir zemindeydi. Yatırımcılar, popüler stablecoin terraUSD ve LUNA‘nın piyasadan 60 milyar doları silen çöküşüyle ​​sarsıldı. Ayrıca, Celsius ve Three Arrows Capital gibi şirketlerde de oluşan çatlaklar piyasaya büyük zarar verdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Popüler Analist Uyardı: Bitcoin’de 200 Haftalık Hareketli Ortalama
Popüler Analist Uyardı: Bitcoin’de 200 Haftalık Hareketli Ortalama
5 Cüzdanın Kripto Varlığı Dudak Uçuklatıyor: 16 Milyar Dolar!
5 Cüzdanın Kripto Varlığı Dudak Uçuklatıyor: 16 Milyar Dolar!
Bitcoin’e Dair İlk Olumlu Veriler Gelmeye Başladı! İşte Kritik Santiment Raporu
Bitcoin’e Dair İlk Olumlu Veriler Gelmeye Başladı! İşte Kritik Santiment Raporu
Bitcoin Madenciliği Şirketi Borç Ödemesi için 3.000 BTC Sattı
Bitcoin Madenciliği Şirketi Borç Ödemesi için 3.000 BTC Sattı
Kripto Paraların Bugünü 1907 Yılı Amerika’sına Benziyor!
Kripto Paraların Bugünü 1907 Yılı Amerika’sına Benziyor!
Bitcoin ve Sandbox Teknik Analiz: Bu Seviyelere Dikkat!
Bitcoin ve Sandbox Teknik Analiz: Bu Seviyelere Dikkat!
SON DAKİKA: İki Dev Şirket Bitcoin ile Bankacılık Hizmetleri Sunmak için El Ele Verdi!
SON DAKİKA: İki Dev Şirket Bitcoin ile Bankacılık Hizmetleri Sunmak için El Ele Verdi!
Ethereum Kurucusu, PlanB’nin Bitcoin Grafiğini Neden Eleştirdi?
Ethereum Kurucusu, PlanB’nin Bitcoin Grafiğini Neden Eleştirdi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Geçmişimizden Gelen Limewire Kripto ve NFT Alanına Giriş Yapıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
NFT Piyasası İçin 2028 Hedefi! Erken Dönemin Avantajları!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022