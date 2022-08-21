Kripto para piyasası kış şartlarında sert bir mücadele verirken, bazı şirketler ve projeler yeni başarılara imza atmaya devam ediyorlar.

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Kripto para piyasası kış şartlarında sert bir mücadele verirken, bazı şirketler ve projeler yeni başarılara imza atmaya devam ediyorlar.

FTX, 1 Milyar Dolardan Fazla Gelir Elde Etti

Güncel raporlara göre, önde gelen kripto para borsası FTX 2021’de bir milyar dolardan fazla gelir elde ederek inanılmaz bir yıl geçirdi. 20 Ağustos Cumartesi günü, CNBC şirketin belgelerine erişim sağladığını ve şirketin denetlenmiş mali raporlarını incelediğini bildirdi. CNBC raporuna göre, FTX’in geliri geçen yıl %1000’den fazla artarak 89 milyon dolardan 1,02 milyar dolara yükseldi. FTX‘in 2021’deki geliri, bir yıl önce 2020’de 14 milyon dolardan 272 milyon dolara yükseldi. Benzer şekilde, şirketin net geliri, bir yıl önce 17 milyon dolardan büyük bir artışla geçen yıl 388 milyon dolardı. 2022’de FTX ,hem token satışları hem de yeni müşteri sayısı bakımından güçlü bir artış kaydetti. Borsa ayrıca, kripto kışından etkilenen şirketlere de yatırım yapıyor. Konuya aşina olan kaynaklara göre, FTX 2022’de 1,1 milyar dolar gelir elde etme yolunda ilerliyor. CNBC, raporunda şunlar belirti:

Belgelere göre, FTX geçen yılın sonunda yaklaşık 2,5 milyar dolar nakit kar elde etti. Reklam ve giderler çıkarıldığında, kar marjı %50’ye yakındı.

Bu yılın başlarında FTX, Tiger Global ve SoftBank gibi VC dev şirketlerden 400 milyon dolarlık fon sağlayarak değerini 32 milyar doların üzerine çıkardı. Sadece 3 yıl önce Sam Bankman-Fried tarafından kurulan kripto borsası, Coinbase ve Binance gibi devlerle rekabet ediyor. Farklı ülkelerde yasal izinler alan borsa, rekabet gücünü giderek artırıyor. Kripto para firmasında iflaslar derinleşirken, FTX son zamanlarda ekonomik krizler içerisinde olan şirketleri de satın almak istiyor. Sonuç olarak, borsa farklı kripto firmalarına birkaç milyon dolar yatırdı.

FTX Token, Zirveye Oynuyor

Temmuz ayında FTX, kripto şirketi BlockFi’yi satın almak için bir anlaşma imzaladı. Ayrıca Güney Koreli borsa Bithumb’ı satın almak için görüşmelerde bulunuyor. Borsa ayrıca, birden birkaç küçük çaptaki kripto şirketinden daha fazla hisse satın alıyor. FXT, ABD’de ana şirketi West Realm Shires Inc. altında faaliyet gösteriyor. Geçen yıl 2021’de FTX ABD, borsanın toplam gelirinin %5’inden daha azına katkıda bulundu.

Güncel verilere göre, borsanın yerel tokeni FTX Token balinalar arasında popüler olmaya devam ediyor. Kurumsal yatırımında göz bebeği olan altcoin, borsadaki işlevi sayesinde gün geçtikçe önemini artırıyor.