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CNBC Analistinden Korkutan Bitcoin Yorumu: Devam Edecek!

CNBC’nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer, kripto para sektöründe tartışmalı bir isim. Popüler program “Mad Money”nin sunucusu, sık sık kripto paralara yönelik gündem oluşturan açıklamalar yapıyor.
11:00
31 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

CNBC’nin önde gelen analistlerinden Jim Cramer, kripto para sektöründe tartışmalı bir isim. Popüler program “Mad Money”nin sunucusu, sık sık kripto paralara yönelik gündem oluşturan açıklamalar yapıyor.

Fed, Kumar Oynuyor: Bitcoin’den Uzak Durun

Ünlü ekonomist, Fed’in para politikasına devam edeceğini ve enflasyonla mücadelede hala yapılması gerekenler olduğuna dikkat çekti. Analist, yatırımcılardan Bitcoin (BTC)  gibi spekülatif varlıklardan uzak durmalarını istedi. Jackson Hole toplantısına atıfta bulunan Crammer, Powell‘ın uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Stratejiste göre, enflasyon sadece faiz oranlarının artırılmasına değil aynı zamanda yatırımcıyı daha fakir hale getirerek hisse senedi ve kripto paralara ayrılan paranın miktarını da etkiliyor. Powell’ın Cuma günü yaptığı açıklamaların ardından, özellikle hisse senetleri sert düzeltme yaşadı. Yüksek korelasyon nedenyle kripto para piyasası da büyük oranda değer kaybetti.

Cramer, Powell’ın para politikasının kumara benzediğini ve Fed’in niceliksel sıkılaştırma programının ne zaman sona ereceğine dair somut bir işaret olmadığını belirtti. Cramer, Bitcoin‘in bir değer deposu olduğu argümanına artık inanmadığını da sözlerine ekledi. Cramer’e göre, yatırımcılar ayı zamanda hisse senetlerinden de kaçınmalı. Resesyon riskinin hala devam ettiğini belirten analist, küresel çapta devam eden tedarik krizin, savaşların, enerji sorununun ve politik gerilimlerin ABD ekonomisini daha da belirsizleğe sürükleyebileceği konusunda uyardı.

İmkansız..!

Jim Crammer, geçen haftaalrda değerlendirmede piyasadaki durumun daha da kötüye gideceğini iddia etmişti. Geçen Kasım’da  kripto para piyasasının toplam değeri, 3 trilyon dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2022’nin başlangıcından bu yana, piyasa değerinin %60’ından fazlasını kaybetti. Ancak, uzmanlara göre, bu on yıllık bir geçmişe sahip bir endüstri için bir rekor bir değer. Birkaç hafta önce bu rakam,1 trilyon doların altına düştü.

Cramer’e göre ABD ve dünya ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda kripto paraların toparlanması için hiç bir somut neden yok. CNBC analisti, bugünkü programında, kripto paralar ve geleneksel varlıkları etkileyen makro-ekonomik faktörlere dikkat çekti. Analiste göre, Bitcoin‘in 20.000 dolar seviyesinde tutunması neredeyse imkansız.

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