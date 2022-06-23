Çin, yatırımcıları korumak ve mali riskleri bertaraf etmek için kripto paraları yasaklamıştı. Ülkedeki Bitcoin (BTC) karşıtlığı hız kesmeden devam ediyor.

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Çin, yatırımcıları korumak ve mali riskleri bertaraf etmek için kripto paraları yasaklamıştı. Ülkedeki Bitcoin (BTC) karşıtlığı, hız kesmeden devam ediyor.

Batı’ya Kaldıraç ve Manipülasyon Suçlaması

Resmi Çin ulusal medyası, ülkedeki insanları kripto paralara yatırım yapmaktan caydırmak için Bitcoin’in sıfır dolara gidebileceği konusunda yayınlar yapıyor. Çin hükümeti, kripto yatırımcılarını Bitcoin fiyatının “sıfıra gittiği” konusunda uyararak kripto pazarındaki şiddetli düşüşü propagandaya çevirdi. Ülkenin İngilizce yayın yapan gazetesi South China Morning Post, 22 Haziran’da Çin ulusal haber medya ajansı Economic Daily’nin, insanları Bitcoin‘in kaosa soğru sürüklendiğine dair uyarıda bulunduğu bildirdi. Gazeteye göre, yüksek volatilite ve manipülasyon nedeniyle kripto para yatırımları mantık dışı. Çin medyası ayrıca, Batı’yı yüksek kaldıraçlı bir pazar yaratmakla suçladı. Gazete, şu açıklamayı yaptı:

Bitcoin bir dizi dijital koddan başka bir şey değildir ve getirisi esas olarak düşük alımlardan ve yüksek satışlardan gelir. Gelecekte, yatırımcıların güveni zedelendiğinde ve birçok ülke Bitcoin’i yasakladığında, değeri tekrar sıfıra düşecek.

Çin hükümeti geçen Temmuz ayında Bitcoin madenciliğini yasakladı ve ülke çapında dijital yuan (e-CNY) olarak adlandırılan merkez bankası dijital para birimini (CBDC) piyasaya sürmeye yönelik büyük planları var. Asya devi, geçen Eylül ayında tüm kripto para işlemlerini yasakladı ve 2018’de yabancı kripto borsalarının ülke içinde faaliyet göstermesine de yasak getirdi. Piyasada Çin hükümeti gibi Bitcoin fiyatının daha da değer kaybedeceğine inanan birçok isim var.

Bitcoin’de Yeni Zirve Yıllar Alabilir

Piyasa analizi firması DeMark Analytics’in kurucusu ve CEO’su Tom DeMark, Marketwatch’a verdiği demeçte, BTC‘nin Kasım ayındaki 69.000 dolarlık zirvesinden %50’nin altına düşmesi nedeniyle kripto piyasasının uzun süreli bir ayı piyasasında kalacağını inandığını söyledi. Uzmana göre, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönmesi için uzun yıllar gerekecek. Ancak, önümüzdeki birkaç ay içinde 40.000 dolar aralığına geri dönme şansı hala var. Bitcoin’in önümüzdeki aylarda %50-56’ya varan toparlanma olasılığını var. Bu da Bitcoin fiyatının 40.000-45.000 dolara geri döneceği anlamına geliyor. Pekin’in uyarılarının aksine, İngiltere Merkez Bankası (BOE), ayı piyasasına rağmen Bitcoin hakkında olumlu açıklamaalr yaptı. Bankanın başkan yardımcısı Jon Cunliffe 22 Haziran’da Bloomberg’e, kripto para piyasasındaki krizden sağ kurtulmayı başaran şirketlerin Amazon ve eBay gibi başarılı birer teknoloji şirketleri olabileceğini söyledi.

Bu arada El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 19 Haziran’da BTC fiyatlarındaki düşüşle ilgili olarak Bitcoin yatırımcılarına seslendi. İnsanların “grafiğe bakmayı bırakıp hayattan zevk almaları” gerektiğini tweetledi. Başkan, Bitcoin fiyatının düzeleceğinden emin. Başkan Bukele, kripto para birimine yatırım yaptığı ve şu ana kadar on milyonlarca dolar kayıp yaşattığı için eleştiri yağmuruna tutuldu, ancak ülkenin Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, henüz satış yapmadıkalrı için zararda olmadıklarını söyledi.