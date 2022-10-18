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Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın verdiği pasla Çin hükümeti kripto paralara son derece güzel bir gol atmıştı. Tesla, Bitcoin ile ödemeleri madencilerin çevreye verdiği zarar sebebiyle askıya aldı. Aradan kısa bir süre geçmişti ki Çin hükümeti ülkedeki kripto para madencilerini kovdu. Kripto paraları da yasaklayan Çin sebebiyle piyasalar büyük bir darbe almıştı.

Çin Kripto Para Yasağı

2021 yılında kripto paraları yasaklayan Çin hükümeti pek şaşırtan bir adım atmadı. Çünkü yıllardır kripto paralarla ilgili irili ufaklı yasak kararları zaten alınıyordu. Çin, kripto paraları son kez ve kesin biçimde yasakladığını açıkladı ve ardından BTC fiyatı ciddi düşüşler yaşadı. Karbon emisyon hedefi nedeniyle böyle bir adım attığını açıklayan Çin aslında kendi dijital para birimini yaygınlaştırmak istiyordu. Tıpkı Elon Musk gibi Çin için de madencilerin kullandığı enerji bir bahane oldu.

Tesla CEO’su ve Çin hükümetinin hamlesi peş peşe gelmişti. Bu durum birçok komplo teorisinin doğmasına neden oldu. Tesla’nın Çin’deki satışlarını artırmak ve vadedilen teşvikleri alabilmek için böyle bir adım attığını iddia edenler bile oldu. Fakat bugünlerde yasakların tekrar kalkacağına dair dedikodular dolaşıyor.

Çin Kripto Para Yasağı Kalkabilir

Milyarder Justin Sun, Çin’in kripto para politikasını değiştirmesini bekliyor. Tron kurucusu Bloomberg TV’ye verdiği yeni bir röportajda, Çin’de kripto politikası değişikliğinin önümüzdeki ay kadar erken bir tarihte gerçekleşebileceğine inandığını söyledi. Sun şunları söyledi;

“Çin’deki kripto politikası için kesinlikle iyimserim. Çin önümüzdeki bir ya da iki ay içinde büyük bir değişim yaşayacak. Bence yeni bir ekonomi politikasıyla karşı karşıya kalacağız. Kripto ve blockchain’in kesinlikle masada olduğuna inanıyorum.”

Sun kısa süre önce bir zamanlar Çin’in en büyük kripto borsası olan Huobi Global’in danışma kuruluna katıldı ve politika değişikliği gerçekleşirse şirketin Çin’e dönmesini istediğini söyledi. Sun ayrıca Huobi‘nin yerel tokenı HT’nin en büyük sahipleri arasında olduğunu söylüyor.