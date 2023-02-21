Hong Kong'un bireysel kripto para yatırımcıları için yıl içinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paraların ticareti yapmasına izin vermeyi planladığı haberi gündeme bomba gibi düşerken Çin'in Hong Kong'un kripto paralara dönük adımlarını desteklediği ortaya çıktı.

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20 Şubat’ta Hong Kong‘un bireysel kripto para yatırımcıları için yıl içinde Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paraların ticareti yapmasına izin vermeyi planladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Bundan birkaç saat sonra kripto para borsası Huobi, Hong Kong’da hizmet vermek için lisans başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Hong Kong kendisini Asya‘nın kripto para merkezi olarak yeniden konumlandırmaya çalışırken, Pekin yönetimininin bu hamleyi destekleyip desteklemediğine dair sorular sorulmaya başlanmışken Çin İrtibat Bürosu temsilcilerinin geçtiğimiz birkaç ay içinde Hong Kong’un kripto para toplantılarına sık sık konuk olduğu ortaya çıktı.

Pekin Yönetiminden Hong Kong’a “Sessiz Destek”

Bloomberg’e konuşan konuya yakın kaynaklar Pekin yönetiminin görevlendirdiği yetkililerin Hong Kong’daki kripto paraları çevreleyen gelişmeleri kontrol ettiklerini, rapor istediklerini ve ayrıca takip aramaları yaptıklarını söylediler. Hong Konglu yerel kripto para operatörleri, Çinli yetkililerin varlığının Pekin’in bölgeyi bir kripto para merkezi haline getirme konusundaki desteğini gösterdiğini savunuyor. Görünüşe göre Pekin yönetimi, anakaradaki sıkı yasakları sürdürürken Hong Kong’u kripto paralar için bir pilot bölge olarak konumlandırmak istiyor.

Şu anda anakaradan ve denizaşırı ülkelerden birçok kripto para şirketinin 2021’deki büyük baskının ardından Hong Kong’a geri dönmeyi planladığına dair bilgi akışı söz konusu. Bloomberg’e konuşan Ulusal Halk Kongresi üyesi Nick Chan “Çin’deki finansal istikrarı tehdit etmemek için alt çizgiyi ihlal etmediği sürece, Hong Kong ‘Bir Ülke, İki Sistem’ altında kendi kripto para sistemini kurmakta özgür.” diyerek Pekin yönetiminin konuya dönük yaklaşımına açıklık getirdi.

Pekin, Kripto Para Yasağını Gevşetecek mi?

Son günlerde Hong Kong’un kripto para sektörüne gösterdiği yaklaşım küresel gelişmelerin tam tersi yönünde harekete işaret ediyor. Çünkü Singapur ve ABD gibi güçlü pazarlar son günlerde kripto para sektörüne dönük düzenlemeleri sıkılaştırmakla meşgul. Bununla birlikte, bazı kripto para oyuncuları şimdiden Hong Kong’a geri dönüş yapma planları yapıyor ve TRON’un kurucusu Justin Sun da bunlardan biri. Sun geçen ay verdiği bir röportajda “Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi hükümetinin kripto paralara olan tutumundaki değişim Çin merkezi hükümetinin kripto paraların devasa Çin pazarı için en iyi şekilde nasıl benimsenebileceği ve yerelleştirilebileceği konusunda ileriye dönük bazı testler için Hong Kong’a pilot statüsü verdiğine işaret ediyor. Önümüzdeki on yıl boyunca kripto paralar için büyük Çin bölgesindeki görünüm konusunda oldukça iyimserim.” ifadelerini kullanmıştı.

Anakara söz konusu olduğunda, Çin‘in kripto para yasağını gevşeteceğine dair net bir işaret yok. Ancak kaynaklar, anakara temsilcilerinin Hong Kong’daki bulgularını Çin’deki üst düzey yetkililere bildirdiklerini, buna göre pozisyon alınacağının sinyalini veriyor.

Bir başka ilginç veri de Hong Kong’un hızlandırıcı programı G-Rocket’a kaydolan Web3 şirketlerinin yüzde 70 gibi şaşırtıcı bir oranının denizaşırı Çinli girişimciler olduğunu gösteriyor olması. Hong Kong’un teknoloji sektöründen milletvekili olan Duncan Chiu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

Biz Çin’in vitriniyiz ama yine de küresel olarak benimsenmiş yasalarımız, uygulamalarımız ve ekonomik ilkelerimiz var. Singapur ve Dubai gibi diğer yerlerle her zaman rekabet olacaktır. Bu, bizi sadece daha fazlasını yapmaya itecek ve en önemli şey, sektörün nasıl düzenleneceği, lisanslanacağı ve yine de inovasyonu engelleyecek şekilde aşırı düzenlenmemesi konusundaki dengedir.

Hong Kong’un kripto paralara dönük yeni lisanslama rejiminin 1 Haziran’da yürürlüğe girmesi bekleniyor.