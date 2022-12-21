Bitcoin (BTC) uzun ve karanlık bir kıştan geçerken, tünelin sonundaki ışığın ne zaman görüleceğine dair çok az kanıt var.

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Bitcoin (BTC) uzun ve karanlık bir kıştan geçerken, tünelin sonundaki ışığın ne zaman görüleceğine dair çok az kanıt var.

2022: ‘Yas ve Tabuta Çakılan Son Çivi’

İngiltere, Kraliçe Elizabeth’in ölümü nedeniyle 2022’yi yas yılı olarak ilan ederken, kripto para sektörü de birçok yok oluş hikayesi nedeniyle yas ve panik modunda. İflaslar, çöküşler ve makroekonomik belirsizlik gibi krizler o kadar hızlı ve peş peşe geldi ki, yatırımcılar piyasayı terk etmeye başladı. Bitcoin, zirvesinden %75 oranında düştü. 22.000 token’in bulunduğu piyasa 3 trilyonluk değere ulaştığında Bitcoin, gündemden düşmüyordu. Tesla gibi isimlerin kervana katılmasıyla, BTC kurumsal yatırımın da odak noktası olmaya başlamıştı. Ancak, bu yıl BTC, hem Fed’in şahin duruşu hem de Terra, Celsius, Voyager ve FTX gibi felaketlerden sonra büyük darbe aldı.

Bazılarına göre, tabuta son çiviyi geçen ay Sam Bankman-Fried çaktı. Bitcoin’in olağanüstü bir şekilde düştüğü 2017’nin aksine, bu sefer hızlı bir toparlanma öngören çok az analist var. Kripto para karşıtları, şimdiden festival havasında. Birçok eleştirmen ‘Ben Demiştim’ havasında. Avrupa Merkez Bankası, Bitcoin karşıtı söylemlerini artırdı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar, kripto para borsalarına ve şirketlerine olan güvenlerini kaybederken, SEC Başkanı Gary Gensler ve bazı senatörler sektörü hedef almaya devam ediyor.

‘Uzun Zaman Alacak’

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS’in baş stratejisti James Malcolm, kripto para birimleri ile ABD hisse senetleri arasındaki artan korelasyona dikkat çekerek Bitcoin ve diğer token’ların yatırım portföylerinde kalmaya devam edeceklerini belirtti. Uzmana göre, kripto paralar finansal piyasaların marjında gelişmeye devam edecek. Kripto paralar hem makro ortam hem de sektör içindeki krizler nedeniyle çok kan kaybetti. Uzmana göre, yatırımcılar güven sorunu yaşarken piyasasının yeniden eski dinamiklerine dönmesi aylar veya yıllar alabilir.

Malcolm ayrıca net bir regülasyonun gerekliliğine de dikkat çekti. Yöneticiye göre, kripto paralar bir devrim niteliği taşımıyor. Morgan Stanley, bankanın kripto para endüstrisi ile yaptığı görüşmeleri özetleyen bir notta, “Bazı varlık yöneticiler kripto paraların tamamen ana akım haline gelmesi için 10-15 yıllık bir süreye ihtiyacı var” ifadesini kullandı.