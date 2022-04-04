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Cheds: Bitcoin Kısa Vadede Bu Seviyeyi Görecek! İddialı Tahmin ve Şartı!

Bitcoin için çizdiği iyimser tablo yatırımcıları mutlu etti. Popüler analist yüzde 90 ihtimalle bu seviyeyi göreceğiz diyor.
20:00
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para topluluğu tarafından yakından takip edilen analist BTC için kritik bir hedef verdi. Fiyatın 58.000 dolara ulaşacağına inanan analist, rallinin itici gücünü de açıklıyor. Bitcoin’in bu seviyeleri görmesi altcoinlerde ciddi hareketlenmelere yol açacaktır. Peki iddialı tahminin dayanağı ne?

Bitcoin Fiyat Tahmini

Cheds, Bitcoin‘in yükselen üçgen modelinden çıktıktan sonra yükselişe geçtiğini söylüyor. Youtube kanalı üzerinden görüşlerini açıklayan Cheds şunları söyledi;

“Şimdi yükselen üçgene sahibiz. Bu, ona bir boğa olarak bakmanın en mantıklı yoludur ve yükselen üçgen normalde bir yükseliş devam formasyonudur… Ölçülen hareket üçgenin yüksekliği olacaktır. Bu bizi yaklaşık 56.000 ila 58.000 dolar arasında bir seviyeye taşır”.

Cheds, Bitcoin‘de yükselişe geçerken, teknik gösterge şu anda direnç olarak hareket ettiğinden, yatırımcıların 200 günlük hareketli ortalamayı yakından takip etmeleri gerektiğini söylüyor.

Kısa Vadede Bitcoin

Analist ayrıca, piyasa katılımcılarının önümüzdeki günlerde Bitcoin’in nasıl işlem gördüğünü izlemesi gerektiğinin altını çiziyor. Boğaların BTC‘nin acil desteğini savunması veya bir satış olayı riskiyle karşı karşıya kalması gerektiğini söylüyor.

“45 bin doların altında, başımız ciddi şekilde belada. Bildiğim ve araştırdığım her şeyin özeti bu. Ben de bundan bahsettim”.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 45.750 dolardan alıcı buluyor. Boğalar BTC’yi 45.000 doların üzerinde tutmayı başardığı sürece Cheds, Bitcoin’in mevcut fiyatlardan %26’lık bir ralliyi ateşlemekten bir direnç uzakta olduğunu söylüyor.

“45.000 doların üzerinde kalmalıyız… İyi bir şansımız var çünkü gerçekten yapmanız gereken tek şey 200 günlük hareketli ortalamayı temizlemek. Eğer bunu başarırsak %90 ihtimalle 58.000 doları göreceğiz”.

Terra alımlarıyla toparlanan Bitcoin fiyatı 45.000 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. RSI nötr bölgenin altında ve hacim nispeten zayıf. Önümüzdeki günlerde Ukrayna gerilimiyle alakalı olumlu gelişmelerin fiyatı desteklemesi bekleniyor. Öte yandan mayıs ayının ilk haftasında FED toplantısı yapılacak ve 50 baz puanlık artış yapılması bekleniyor. Kısa vadede Bitcoin’in 45.000 doların üzerinde tutunması fiyatın seyri açısından belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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