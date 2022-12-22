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Chainlink (LINK) Yatırımcıları Dikkat! Tam 5 Kere Bu Noktayı Ziyaret Etti! Düşüş Yakın Olabilir!

Chainlink (LINK) yatırımcıları için durum sanıldığından daha kötü olabilir. Var olan uzun süreli destek seviyesi güçlü duruşunu koruyabilecek mi?
22:30
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Chainlink (LINK) fiyatı, 223 gündür yerinde duran yükselen bir destek hattında beşinci kez sıçradı. LINK token’ı, akıllı sözleşmelerle ilgilenen merkezi olmayan bir Oracle ağı olan Chainlink ağının yerel token’ı olarak varlığını sürdürüyor. LINK fiyatı uzun vadeli diyagonal destek seviyesine ulaştı. Bu seviyeden aşağı inip inmeyeceği ya da sıçrama yapıp yapmayacağı gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir.

Chainlink Fiyatı Yükselen Destekte Zıpladı

Günlük zaman dilimindeki teknik analiz, LINK fiyatının 7 Mayıs’tan bu yana yükselen bir destek hattının yanında arttığını gösteriyor. Bu hat, en sonuncusu 19 Aralık’ta olmak üzere şimdiye kadar beş sıçrama hareketine şahit oldu. Chainlink fiyatı ertesi gün yutan bir boğa mum çubuğu oluşturdu. Yükselen mum çubuğuna rağmen, günlük RSI düşüş eğiliminde oldu.

Ayrıca, Chainlink fiyatı bir kez daha destek çizgisine yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Çizgiler her dokunulduğunda zayıfladığından, bu bir çöküşün yaklaşmakta olduğu anlamına gelebilir. Bu durum meydana gelirse, düşüş büyük ölçüde hızlanabilir ve istenilmeyen seviyelere ulaşabilir. Bununla birlikte, bir geri dönüş durumunda, ana direnç alanı 9,50 dolar olacak.

Rahatlama Rallisi Mi Geliyor?

Günlük zaman dilimine göre inceleme yapıldığında Chainlink düşüş eğilimindeyken, altı saatlik grafik yukarı yönlü bir hareketin beklendiğini gösteriyor olabilir. Bunun ana nedeni, altı saatlik RSI’da (yeşil çizgi) gelişen yükseliş sapması. Bu tür sapmalar genellikle yukarı yönlü hareketlerden önce gelir.

Sonuç olarak, LINK fiyatının 8 Kasım’dan bu yana yerinde olan ve şu anda 6 dolarda bulunan azalan direnç çizgisine yükselmesi beklenilebilir, bu da seçeneklerden biri olarak yerini koruyor. Chainlink fiyatı çizgiden çıkarsa, 7,06-7,53 dolardaki 0,382-0,5 Fib geri çekilme direnç seviyelerine doğru artabilir. Tersine, çizgiden çıkamamak ve 5,67 doların altına düşmek, uzun vadeli yükselen destek hattından bir kırılmanın meydana gelebileceğini gösterebilir.

Sonuç olarak, gelecekteki Chainlink fiyat hareketinin yönü hala belirsizliğini koruyor. Fiyatın kısa vadeli direnç çizgisinden çıkıp çıkmayacağı veya bir kez daha reddedilip reddedilmeyeceği, gelecekteki trendin yönünü belirlemeye yardımcı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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