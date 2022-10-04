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  •   Cardano (ADA) Kurucusu Hoskinson’dan Dikkat Çeken Bitcoin Önerisi: Kapatılsın

Cardano (ADA) Kurucusu Hoskinson’dan Dikkat Çeken Bitcoin Önerisi: Kapatılsın

Cardano'nun kurucusu ve CEO'su Charles Hoskinson, Bitcoin'de Proof of Work'ün (PoW) kapatılarak Proof of Stake'e (PoS) geçilmesi önerisinde bulundu.
14:00
4 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano‘nun Ar-Ge’sinin ardındaki Blockchain şirketi IOG’nin kurucu ortağı ve CEO’su Charles Hoskinson, Bitcoin madenciliğini durdurulmasıı başka bir deyişle PoW’un kapatılarak PoS’a geçilmesi önerisinde bulundu. Ayrıca dolaşımdaki tüm BTC’lerin Ethereum veya Cardano gibi akıllı bir sözleşme platformunda bulunan wrapped’lanmış BTC’lere dönüştürülmesinin çok daha faydalı olacağını söyledi.

“PoW Kapatılıp PoS’a Geçilmeli”

3 Ekim’de yayınlanan bir videoda değerlendirmede bulunan Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Bitcoin’in dijital altın olduğu ve gerçekten fayda sağladığı fikrini kabul ederek en büyük kripto parada Proof of Work‘ün (PoW) kapatılarak Proof of Stake’e (PoS) geçilmesi önerisinde bulundu. Enerjiye aç PoW ile güvence altına altınan Bitcoin ağının mevcut 19 milyonluk arzının Ethereum veya Cardano gibi akıllı sözleşmelerin desteği ile çok daha enerji tasarruflu bir platformda wrapped’lanmış BTC’ler dönüştürülmesi gerektiğini belirten Hoskinson, PoW’un kapatılması önerisi için bazı ek bilgiler sağladı.

Hoskinson, “Yani elinde bir altın var ve bir de altın madenin var. Artık altın çıkarıldıktan ve dolaşıma soktuktan sonra altının değerinin bir altın madeninin olmasına ihtiyacı var mı? Sadece nereden geldiği bilgisi, üretim maliyeti, genel talep gibi diğer şeyler fiyatla bağlantılıdır. Şimdi, bir düşünce deneyi olarak diyelim ki dünyadaki tüm altın madenleri kapatıldı. Artık altın madenciliği yapmak yok. Bu, altının fiyatının sıfıra indiği anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır! Aslında altının fiyatı muhtemelen yükselecektir. Neden? Çünkü artık yeni altın çıkarılmayacağını biliyoruz. Bu bakımdan altın artık daha az bulunan bir varlık haline gelirken arkasındaki fayda, arkasındaki talep, arkasındaki ekonomi hala işliyor olacak.” ifadelerini kullandı.

PoW’un özetle Bitcoin madencilik süreci olduğunun altını çizen Cardano kurucusu, toplam BTC arzının neredeyse tamamının çıkarıldığına ve giderek zorlaşan madencilik yoluyla daha fazla BTC çıkarmakla uğraşmak yerine PoW‘un kapatılarak PoS‘a geçilmesinin çok daha mantıklı olduğunu iddia etti. Hoskinson’a göre PoW’un kapatılmasının ardından dolaşımdaki tüm BTC’ler Bitcoin ağından çıkarılmalı ve diğer Blockchain’lerde wrapped’lanmalı. BTC’lerin diğer Blockchain’ler üzerinde wrapped’lanmasının fiyata herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtirken, halihazırda 227 binden fazla Bitcoin’in wrapped’laanrak Ethereum Blockchain’i üzerinde tutulduğuna dikkat çekti. Hoskinson, söz konusu wrapped’lanmış BTC’lerin değerinde Bitcoin Blockchain’i üzerinden BTC’ler ile aynı değerde olduğunu da ekleyerek herhangi bir farkın söz konusu olmadığını söyledi.

Cardano’da Son Durum

Vasil güncellemesinin ardından yönünü aşağı çevren Proof of Stake tabanlı Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,19 yükselişle 0,4316 dolardan işlem görüyor. ADA, 14.7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük sekizinci kripto para.

ADA, güncel fiyatlarla 2 Eylül 2021 tarihinde 3,10 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 86,07 altında fiyatlanıyor.

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