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Cardano’da (ADA) Heyecanlı Bekleyiş: Artık An Meselesi!

Algoritmik stablecoin Djed'in piyasaya sürüleceği güne hızla yaklaşılırken Cardano'ya (ADA) olan yatırımcı ilgisinin arttığı görülüyor.
14:30
18 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Algoritmik stablecoin Djed’in piyasaya sürüleceği güne hızla yaklaşılırken Cardano‘ya (ADA) olan yatırımcı ilgisinin arttığı görülüyor. ADA fiyatı henüz büyük bir hamle yapmadı, ancak yakında önemli bir hamle görülebilir. İşte Cardano ekosistemini ve ekosisteminin ADA‘sını çevreleyen heyecanlı bekleyiş.

Algoritmik Stablecoin Djed Bekleniyor

Cardano ekosisteminde piyasaya sürülecek son proje olacak olan Djed özelindeki heyecan giderek artıyor. Djed, ADA tarafından desteklenen kripto para destekli, aşırı teminatlandırılmış algoritmik bir stablecoin olacak. Stabelcoin, Cardano destekçisi IOG tarafından geliştirilmiştir ve Layer 1 ölçeklendirilebilir bir kurumsal ağ olan Coti tarafından desteklenmektedir.

Djed’in bu ay içinde piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak algoritmik stablecoin‘in lansmanı için henüz net bir tarih verilmiş değil. Djed ile Cardano, halihazırda kripto para piyasasının toplam değerinin yüzde 13’ünü ve ilk on varlığın neredeyse üçte birini oluşturan, oldukça kalabalık bir stablecoin piyasasına giriş yapmış olacak.

TVL’nin Artması, ADA Fiyatının Yükselmesi Bekleniyor

Yüzeyde Djed, Frax gibi mevcut stablecoin’lere benzer bir formülü kullanıyor. Djed’in teminatlandırması ADA ile yapılırken, ABD doları sabitini (peg) koruması için basılan ve yakımı yapılan Shen (SHEN) adlı bir rezerv kripto para kullanılacak.

Dolaşımdaki ADA’ların bir kısmı basılan her Djed karşılığında Djed’in akıllı sözleşmesine gönderilecek. Ayrıca Shen, ADA fiyatı volatilite gösterdiğinde dengeleme görevi görecek. USDC ve FXS ile kısmi olarak teminatlandırılan stablecoin’lerden Frax’ın aksine, Djed’de ADA ile aşırı teminatlandırma yapıalcak. Yakın tarihli bir Coti paylaşımına göre Djed, yüzde 400 – yüzde 800 oranında aşırı teminatlandırılacak. Bu basılan Djed’in toplamından 4 ila 8 kat daha fazla temel değere sahip olduğu anlamına geliyor.

Stablecoin‘in lansmanının Cardano ekosisteminde kilitli toplam değeri (TVL) ve potansiyel olarak ADA fiyatını yükseltmesi bekleniyor.

Öte yandan Cardano‘nun TVL’si bu yıl çoktan yükselişe geçti. TVL şu anda, 2023’ün başından bu yana yüzde 50’lik bir artışın ardından 100 milyon doların hemen altında bulunuyor. DeFiLlama’ya göre Cardano’nun TVL’si şu anda 2022’nin Ekim ayının başından bu yana en yüksek seviyeye oturmuş durumda.

Cardano ekosisteminin merkeziyetsiz uygulama (dApp) aktivitesinin de arttığı görülüyor. Şu anda Cardano’daki lider merkeziyetsiz uygulamlar olarak NFT pazar yeri jpg.store ve merkeziyetsiz kripto para borsası Minswap öne çıkıyor.

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