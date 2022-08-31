Reklam
Al / Sat

Çakılacağız Açıklaması Geldi! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Fed'in devam eden politikası kripto para piyasalarını nasıl etkileyecek? Popüler bir uzman yumuşak iniş ihtimalinin ortadan kalktığını düşünüyor.
20:40
31 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatay seyirden şikayet eden yatırımcılar bir süredir sürekli düşen fiyatla karşılaştı. 2022 yılını kripto para yatırımcıları unutmayacak. Fed başkanı Powell geçtiğimiz yıl bugünlerde enflasyonun geçiciliğinden bahsediyordu. Zaman onu haksız çıkardı ve kripto paralardaki düşüş göz göre göre geldi. Peki bundan sonra nereye gidiyoruz?

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.100 dolardan alıcı buluyor. Son düşüşü tahmin eden analist Capo ise birkaç dakika önce BTC fiyatının 23.000 dolara tırmanmaya hazırlandığını paylaştı. Kısa vadede görünüm birçok analist için olumlu ve en azından bir çıkış fırsatının olacağı düşünülüyor. Eğer bu gerçekleşirse taban desteklerine kadar gevşeyen altcoinler kısa vadede ciddi kazanç fırsatları sunabilir.

Moralleri bozmadan önce az biraz pozitif beklentileri paylaştıktan sonra orta ve uzun vadeli beklentilere dönelim. Amerika Birleşik Devletleri’nin başı enflasyonla belada, geçtiğimiz yıl bugünlerde bunun geçici olduğunu söyleyen Powell kolay ikna olmadı.2022 yılında politika değişikliğine gidildi. Atılacak bu adımın sinyali 2021 sonunda verildiği için kripto paralar o günden bu yana düşüyor. Aslında birçok yatırımcı göz göre göre gelen bu düşüşü tahmin ediyordu. Örneğin Celsius CEO’su Alex, şirketinin varlıklarını 2022 başında daha ucuza almak için nakde çevirdi. Sattığı kripto paraların fiyatı düştü ve satın almak için maliyetinin üzerine çıkmasını bekledi. Saçma ama, daha fazla yükseliş olacağını öngörerek sattığı fiyatın üzerinden kripto paraları geri topladı. Tüm bunları yaparken şirketindeki finans uzmanlarının yetkilerini de kendinde toplamayı ihmal etmedi. Yıllardır bu piyasalarda olsanız da duygularınız, aklınızın önüne geçtiğinde yaptığınız tek şey zar atmak oluyor.

Kripto Paralar Çakılacak Mı?

Başkan Jerome Powell’ın kasvetli konuşmasının ardından enflasyonla mücadele planlarına ilişkin endişeler arttı. Güçlü şahin duruşuyla Powell taviz vermeyeceklerini söyledi. Powell’ın daha önceki söylemlerine rağmen, KPMG baş ekonomisti Diane Swonk artık yumuşak iniş ihtimalinin tamamen rafa kalktığını söyledi.

Powell’ın konuşmasının aslında “yumuşak iniş kavramını” gömdüğünü söyleyen Swonk, Fed’in büyümeyi kontrol altına alacağını düşünüyor. Böylece enflasyonu da dizginleyebilecekler. Swonk, “Zorlu bir süreç ama ani bir durgunluktan daha az acı vericidir” dedi. Fakat kısa sürse de kripto paraları da içine alan risk piyasaları için sonuçları iyi olmayabilir. Popüler kripto para analisti Michaël van de Poppe ise şunları söyledi;

Bitcoin de dahil olmak üzere riskli varlıklarda yükseliş görebilmemiz için istikrarlı veya zayıf bir dolara ihtiyacımız var”.

FedWatch Tool eylül ayı için 75bp artışa %75 ihtimal veriyor.

DXY ise 109 seviyesinden bir miktar gevşemiş olsa da halen güvenli bölgeye gerilemedi.

Kripto paralarda sert bir çakılma görmemiz ilerleyen haftalarda mümkün, yatırımcıların en kötü senaryoya hazırlıklı olarak planlarını buna göre yapması faydalı olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Tether, Bitfinex, Tron ve Binance Davalarında Sıcak Gelişme!
Tether, Bitfinex, Tron ve Binance Davalarında Sıcak Gelişme!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
J.P. Morgan’dan Kritik Açıklama! Elinizdeki Kripto Paraları Satın!
Kripto İçin Büyük Adım! Amerika’nın Zirvesinde Kritik Ziyaret!
Kripto İçin Büyük Adım! Amerika’nın Zirvesinde Kritik Ziyaret!
Kripto Paralarda Volatilite Azalacak Mı? Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Kripto Paralarda Volatilite Azalacak Mı? Yatırımcıları Ne Bekliyor?
Son Dakika: Mt.Gox Bitcoinleri Hakkında Resmi Duyuru!
Son Dakika: Mt.Gox Bitcoinleri Hakkında Resmi Duyuru!
Komisyon, SEC Başkanı Gensler’i Terletecek: Zor Kripto Para Sorularını Yanıtlayacak
Komisyon, SEC Başkanı Gensler’i Terletecek: Zor Kripto Para Sorularını Yanıtlayacak
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Vadeli İşlem Nedir? Nasıl Yapılır?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti ve Yatırımcıları Uyardı: Bu Üç Kripto Para Birimine İşaret Etti!
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti ve Yatırımcıları Uyardı: Bu Üç Kripto Para Birimine İşaret Etti!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Tezos (XTZ) Fiyat Analizi: Alım Yapmak için Bu Seviyeye Dikkat!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022