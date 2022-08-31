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Yatay seyirden şikayet eden yatırımcılar bir süredir sürekli düşen fiyatla karşılaştı. 2022 yılını kripto para yatırımcıları unutmayacak. Fed başkanı Powell geçtiğimiz yıl bugünlerde enflasyonun geçiciliğinden bahsediyordu. Zaman onu haksız çıkardı ve kripto paralardaki düşüş göz göre göre geldi. Peki bundan sonra nereye gidiyoruz?

Bitcoin (BTC)

Kral kripto para birimi Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 20.100 dolardan alıcı buluyor. Son düşüşü tahmin eden analist Capo ise birkaç dakika önce BTC fiyatının 23.000 dolara tırmanmaya hazırlandığını paylaştı. Kısa vadede görünüm birçok analist için olumlu ve en azından bir çıkış fırsatının olacağı düşünülüyor. Eğer bu gerçekleşirse taban desteklerine kadar gevşeyen altcoinler kısa vadede ciddi kazanç fırsatları sunabilir.

Moralleri bozmadan önce az biraz pozitif beklentileri paylaştıktan sonra orta ve uzun vadeli beklentilere dönelim. Amerika Birleşik Devletleri’nin başı enflasyonla belada, geçtiğimiz yıl bugünlerde bunun geçici olduğunu söyleyen Powell kolay ikna olmadı.2022 yılında politika değişikliğine gidildi. Atılacak bu adımın sinyali 2021 sonunda verildiği için kripto paralar o günden bu yana düşüyor. Aslında birçok yatırımcı göz göre göre gelen bu düşüşü tahmin ediyordu. Örneğin Celsius CEO’su Alex, şirketinin varlıklarını 2022 başında daha ucuza almak için nakde çevirdi. Sattığı kripto paraların fiyatı düştü ve satın almak için maliyetinin üzerine çıkmasını bekledi. Saçma ama, daha fazla yükseliş olacağını öngörerek sattığı fiyatın üzerinden kripto paraları geri topladı. Tüm bunları yaparken şirketindeki finans uzmanlarının yetkilerini de kendinde toplamayı ihmal etmedi. Yıllardır bu piyasalarda olsanız da duygularınız, aklınızın önüne geçtiğinde yaptığınız tek şey zar atmak oluyor.

Kripto Paralar Çakılacak Mı?

Başkan Jerome Powell’ın kasvetli konuşmasının ardından enflasyonla mücadele planlarına ilişkin endişeler arttı. Güçlü şahin duruşuyla Powell taviz vermeyeceklerini söyledi. Powell’ın daha önceki söylemlerine rağmen, KPMG baş ekonomisti Diane Swonk artık yumuşak iniş ihtimalinin tamamen rafa kalktığını söyledi.

Powell’ın konuşmasının aslında “yumuşak iniş kavramını” gömdüğünü söyleyen Swonk, Fed’in büyümeyi kontrol altına alacağını düşünüyor. Böylece enflasyonu da dizginleyebilecekler. Swonk, “Zorlu bir süreç ama ani bir durgunluktan daha az acı vericidir” dedi. Fakat kısa sürse de kripto paraları da içine alan risk piyasaları için sonuçları iyi olmayabilir. Popüler kripto para analisti Michaël van de Poppe ise şunları söyledi;

“Bitcoin de dahil olmak üzere riskli varlıklarda yükseliş görebilmemiz için istikrarlı veya zayıf bir dolara ihtiyacımız var”.

FedWatch Tool eylül ayı için 75bp artışa %75 ihtimal veriyor.

DXY ise 109 seviyesinden bir miktar gevşemiş olsa da halen güvenli bölgeye gerilemedi.

Kripto paralarda sert bir çakılma görmemiz ilerleyen haftalarda mümkün, yatırımcıların en kötü senaryoya hazırlıklı olarak planlarını buna göre yapması faydalı olabilir.