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Büyüme Bakımından 3 Altcoin’i Ön Planda Tutan Ünlü Milyarder: Başka Seçeneğiniz Yok

Kanadalı işadamı Kevin O’Leary, sektörün geleceğine ilişkin olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
10:30
14 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının 13 Ekim’de ABD’den gelen ve beklentileri aşan TÜFE verileri ile düşmesinin hemen ardından hızla değerlendirmede bulunan Kanadalı işadamı Kevin O’Leary, sektörün geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. O’Leary, kripto paralar ve NFT’lerin geleceğini olumlu gördüğünü eklerken, kripto paraların düzenlenmesi konusunda değindi.

“Başka Seçeneğiniz Yok”

Bitcoin ve altcoin’ler 13 Ekim’de ABD’den gelen ve beklentileri aşan TÜFE verileri ile sert şekilde düşmesinin ardından sürpriz bir şekilde hızla toparlandı. Kanadalı işadamı Kevin O’Leary, ABD’den gelen TÜFE verilerinin ardından meydana gelen sert düşüşten hemen sonra dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

O’Leary, kripto paraların sunduğu fırsatın daha çok “ya hep ya hiç” yaklaşımı gibi olduğunu teyit etti. Ünlü milyarder kişisel LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşımda “Onu durduramazsınız, ya dalgaya dahil olursunuz ya da kaybolursunuz” diyerek iddialı bir çıkış yaptı. İnsanların eleştirilerden bağımsız olarak kripto paralara dahil olmaktan başka çarelerinin olmadığını belirten O’Leary şunları söyledi:

Bu konuda beni eleştiren insanlar var ama kripto paralar ve NFT‘lerin geleceği konusunda bu kadar güçlü hissetmemin nedenlerinden biri de bu. Verimlilik düzeyimizi büyük ölçüde artırabilecek ve işlemleri küresel olarak işleme şeklimizi iyileştirebilecek yeni bir teknoloji ortaya çıktığında ona ayak uydurmaktan başka seçeneğiniz yoktur.

Geçmişte birçok kez kripto para piyasalarının büyümesine olan inancını dile getiren O’Leary, bu yılın Mart ayında dünyanın her yerinden sermayenin kripto para piyasalarına aktığını iddia etmişti. O dönemde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Polygon (MATIC) için büyüme bakımından olağanüstü göründüğünü belirtmişti.

“Öncelik Stablecoin’lerin Düzenlenmesi Olmalı”

Kevin O’Leary, yakın tarihli bir röportajda, öncelikle stablecoin’lerin düzenlenmesinin mantıklı olacağını belirtmişti. Tüm kripto para türleri için genel bir düzenleme yapılmasının mantıklı olmayacağını iddia eden O’Leary, öncelikli olarak stablecoin’lerin düzenlenmesinin sektör için son derece faydalı olacağını öne sürdü.

En büyük kripto para Bitcoin, ABD’den gelen enflasyon verilerinin ardından toparlanma belirtileri gösteriyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre BTC fiyatı, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 3,90 yükselişle 19 bin 773 dolardan işlem görüyor. Piyasa değeri bakımından en büyük 25 kripto para arasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 12,18 yükselişle Uniswap‘ın (UNI) öne çıktığı görülüyor.

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