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Kripto para piyasası yeni bir kriz ile boğuşurken, önde gelen iki uzman Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

’10 Yılın En Kötü..!’

ABD ara seçimleri, bu hafta planlanan TÜFE açıklaması ve kripto para endüstrisindeki beklenmedik yeni kriz gibi olaylar nedeniyle Bitcoin yine büyük darbe alırken, hisse senedi piyasalarında da yüksek volatilite gözlemleniyor. Kıdemli trader’lar da dahil olmak üzere çoğu yatırımcı için sürprizlerle dolu bir günün ardından Bitcoin ivme kaybetmeye devam ediyor. Salı günü, popüler kripto borsası FTX’in iflas ettiği doğrulandı. Özellikle, ABD ara seçimleri ve FTX’in iflasına dair söylentilerin yanı sıra, Binance CEO’su Chanpeng Zhao’nun borsanın tüm FTT’leri elinden çıkarmayı planladığını açıkladığı için, FTX ile Binance arasındaki çatışma nedeniyle piyasa zaten önemli bir baskı altındaydı.

FTX’in iflasının onaylanmasının, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in kullanıcılara her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermesinden 48 saatten daha kısa bir süre sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, Salı günü, on chain verilerin borsanın para çekme işlemlerini durdurduğunu doğrulamasından birkaç dakika sonra, SBF bir tweet’te Binance’in “likidite sıkışıklığını öne sürerek FTX’i satın almak için “stratejik” bir anlaşmaya girdiğine dair şok edici bir açıklama yaptı. ” Duyuru birçok kişiyi şaşırtırken, aynı zamanda kripto para piyasalarının yükselmesine neden oldu. Bitcoin’in 20.000 dolarlık fiyat noktasını geri aldı. Ancak Binance CEO’su CZ’nin açıklamaları anlaşmanın bağlayıcı olmadığını ortaya çıkardıktan onra heyecan kısa sürdü. UpOnly TV sunucusu Cobie, yakın tarihli bir Twitter ileti dizisinde dünkü olayların henüz etkisini göstermediğini açıkladı. Cobie, “kripto para sektöründe onuncu yılımı geçiriyorum, bu krizin şimdiye kadarki en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Bitcoin, büyük oranda etkilenmeye devam edecek. ” dedi.

Borsa Korelasyonu: Bitcoin, Belirsizliğe Sürükleniyor!

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, piyasada korku nedniyle satış baskısı ortaya çıktı ve büyük satışlara yol açtı. Sonuç olarak, BTC, mevcut ayı piyasası döngüsünde 17.100 dolar civarında yeni bir düşük seviye oluşturduktan sonra iki haftadan beri ilk kez 19.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Bu arada, FTX’in yerel token’ı FTT, son 24 saatte yaklaşık %73 düşüşle ve Aralık 2020’den bu yana ilk kez 4 dolar fiyat noktasında işlem görerek LUNA benzeri bir çöküşe hazır görünüyor. FTX‘in çöküşü birçok kişiyi şaşırttı ve birçok kişi bunu Mayıs ayındaki Terra’dan bu yana en büyük kriz olarak nitelendiriyor.

”Özellikle, Solana, son 24 saatte %20 düşüşle piyasa değerine göre ilk 20 kripto para birimi arasında en fazla kaybı yaşadı. Borsalardayüksek volatilite gösteriyor. Salı günü Home Depot grafiğini paylaşan analist IncomeSharks, borsaların gün içinde çok fazla volatilite gösterdiğini, çılgınca sallandığını söyledi. Özellikle, S&P 500 bugün %0,56, Nasdaq ise %0,49 arttı. Analist borsalar ile yüksek korelasyonun bozulduğuna ancak Bitcoin çakılırken hisse senetlerinin ivme kazandığına dikkat çekti.