Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Büyük Kriz! Bitcoin Üzerinde Yeni Karabasan: 2 Uzmandan Ürpertici Yorumlar!

Kripto para piyasası yeni bir kriz ile boğuşurken, önde gelen iki uzman Bitcoin'e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 
12:00
9 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeni bir kriz ile boğuşurken, önde gelen iki uzman Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

’10 Yılın En Kötü..!’

ABD ara seçimleri, bu hafta planlanan TÜFE açıklaması ve kripto para endüstrisindeki beklenmedik yeni kriz gibi olaylar nedeniyle Bitcoin yine büyük darbe alırken, hisse senedi piyasalarında da yüksek volatilite  gözlemleniyor.  Kıdemli trader’lar da dahil olmak üzere çoğu yatırımcı için sürprizlerle dolu bir günün ardından Bitcoin ivme kaybetmeye devam ediyor. Salı günü, popüler kripto borsası FTX’in iflas ettiği doğrulandı. Özellikle, ABD ara seçimleri ve FTX’in iflasına dair söylentilerin yanı sıra, Binance CEO’su Chanpeng Zhao’nun borsanın tüm FTT’leri elinden çıkarmayı planladığını açıkladığı için, FTX ile Binance arasındaki çatışma nedeniyle piyasa zaten önemli bir baskı altındaydı.

FTX’in iflasının onaylanmasının, FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in kullanıcılara her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermesinden 48 saatten daha kısa bir süre sonra geldiğini belirtmekte fayda var. Bununla birlikte, Salı günü, on chain verilerin borsanın para çekme işlemlerini durdurduğunu doğrulamasından birkaç dakika sonra, SBF bir tweet’te Binance’in “likidite sıkışıklığını öne sürerek FTX’i satın almak için “stratejik” bir anlaşmaya girdiğine dair şok edici bir açıklama yaptı. ” Duyuru birçok kişiyi şaşırtırken, aynı zamanda kripto para  piyasalarının yükselmesine neden oldu. Bitcoin’in 20.000 dolarlık fiyat noktasını geri aldı. Ancak Binance CEO’su CZ’nin açıklamaları anlaşmanın bağlayıcı olmadığını ortaya çıkardıktan onra heyecan kısa sürdü. UpOnly TV sunucusu Cobie, yakın tarihli bir Twitter ileti dizisinde dünkü olayların henüz etkisini göstermediğini açıkladı. Cobie, “kripto para sektöründe onuncu yılımı geçiriyorum, bu krizin şimdiye kadarki en kötüsü olduğunu düşünüyorum. Bitcoin, büyük oranda etkilenmeye devam edecek. ” dedi.

Borsa Korelasyonu: Bitcoin, Belirsizliğe Sürükleniyor!

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, piyasada korku nedniyle satış baskısı ortaya çıktı ve büyük satışlara yol açtı. Sonuç olarak, BTC, mevcut ayı piyasası döngüsünde 17.100 dolar civarında yeni bir düşük seviye oluşturduktan sonra iki haftadan beri ilk kez 19.000 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Bu arada, FTX’in yerel token’ı FTT, son 24 saatte yaklaşık %73 düşüşle ve Aralık 2020’den bu yana ilk kez 4 dolar fiyat noktasında işlem görerek LUNA benzeri bir çöküşe hazır görünüyor. FTX‘in çöküşü birçok kişiyi şaşırttı ve birçok kişi bunu Mayıs ayındaki Terra’dan bu yana en büyük kriz olarak nitelendiriyor.

  ”Özellikle, Solana, son 24 saatte %20 düşüşle piyasa değerine göre ilk 20 kripto para birimi arasında en fazla kaybı yaşadı.   Borsalardayüksek volatilite gösteriyor. Salı günü Home Depot grafiğini paylaşan analist  IncomeSharks, borsaların gün içinde çok fazla volatilite gösterdiğini, çılgınca sallandığını söyledi. Özellikle, S&P 500 bugün %0,56, Nasdaq ise %0,49 arttı. Analist borsalar ile yüksek korelasyonun bozulduğuna ancak  Bitcoin çakılırken hisse senetlerinin ivme kazandığına dikkat çekti.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
250 Dolardan 400 Bitcoin Alan Ünlü İsimden 21 Milyon Dolarlık Yeni Hamle!
250 Dolardan 400 Bitcoin Alan Ünlü İsimden 21 Milyon Dolarlık Yeni Hamle!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Çökmesine Neden Olan Gelişmede Sır Perdesi Aralandı: Her Şey Yalanmış!
Bitcoin ve Altcoin’lerin Çökmesine Neden Olan Gelişmede Sır Perdesi Aralandı: Her Şey Yalanmış!
Tecrübeli Analistten Bitcoin’deki Büyük Değişim için Altın Vurgusu: Tarih de Verdi!
Tecrübeli Analistten Bitcoin’deki Büyük Değişim için Altın Vurgusu: Tarih de Verdi!
Korkutan Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist Uyardı: Bu Seviyeler Gelebilir!
Korkutan Rapor! Bitcoin Çöküşlerini Bilen Analist Uyardı: Bu Seviyeler Gelebilir!
Akademik Rapor! 55 Ekonomist Bitcoin’de Son Noktayı koydu: 2022, 2025 ve 2030 Tahmini!
Akademik Rapor! 55 Ekonomist Bitcoin’de Son Noktayı koydu: 2022, 2025 ve 2030 Tahmini!
Bitcoin’deki (BTC) Sert Düşüşün Nedeni Ne?
Bitcoin’deki (BTC) Sert Düşüşün Nedeni Ne?
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
Bitcoin’deki Son Düşüşü de Bilen Analist: Bu 2 Altcoin’den Uzak Durun, Çakılacaklar!
ABD Bugün Ara Seçime Gidiyor: Kim Kazanırsa Bitcoin İvme Kazanır?
ABD Bugün Ara Seçime Gidiyor: Kim Kazanırsa Bitcoin İvme Kazanır?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Instagram’dan Yeni NFT Hamlesi: Bu Hareketle Tiktok’u Sollayabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022