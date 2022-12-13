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Büyük Gün! Bitcoin Dönüm Noktasında! Analistlerden Kritik Uyarı! İşte Bu Hafta Olacaklar!

Küresel piyasalar enflasyon ve Fed'in faiz kararına odaklanırken, analistlerden Bitcoin'e (BTC) dair önemli açıklamalar geliyor. 
12:30
13 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Küresel piyasalar enflasyon ve Fed’in faiz kararına odaklanırken, analistlerden Bitcoin’e (BTC) dair önemli açıklamalar geliyor.

Uyarı: Volatilite Artacak!

Uzmanlara göre mevcut ayı piyasası, yaşanan krizler nedeniyle öncekilerden daha sert geçiyor. Bu nedenle hem makroekonomik şartlardaki değişiklikler  hem de sektörden gelen iyi ya da kötü haberler Bitcoin fiyatı üzerinde etkili oluyor. Veriler balinaların satış yaptığına işaret ederken, Bitcoin yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, mevcut piyasa dinamiğini değiştirecek dönüm noktalarının olabileceğini iddia ediyor. Fed‘in yarın açıklayacağı faiz kararı bu süreçte en önemli belirleyici etken olabilir. Bitcoin’de volatilite de ivme kaybetmiş durumda. Ancak analistler bu hafta volatilitenin açıklanacak veriler nedeniyle artacağını iddia ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, kripto para piyasası üzerinde hala baskı oluşturuyor. Bitcoin 17.000 gibi tehlikeli bir seviyede ve  “korku” bölgesinde gezinmeye devam ettikçe daha fazla düşüş kaydetme riskiyle karşı karşıya.

Küresel piyasalar bugün açıklanacak olan ABD Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE)  odaklandı.  13 Aralık’ta yayınlanması planlanan rapor, tarihsel olarak Bitcoin fiyatında büyük dalgalanmaları tetikledi. Material Indicators analistlerine göre, Bitcoin‘de bugünlerde volatilite tekrar artacak.  Ayrıca Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı da ertesi gün sona erecek. Fed’in faiz kararı da kripto para piyasasının kaderini belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Beklenenden daha yüksek enflasyon ve daha şahin bir Fed, Nisan ve Ağustos’taki düşüşlere benzer şekilde, Bitcoin fiyatını yeniden dip seviyelere çekebilir. Tam tersi bir senaryoda ise Bitcoin yıl sonuna kadar ivme kazanmaya devam edebilir.

FTX Krizi, Piyasayı Etkilemeye Devam Edecek!

FTX krizinin yarattığı domino etkilerin de yakın zamanda sona ermesi pek olası değil. Uzmanlara göre, daha fazla şirketin etkilenmesi ihtimal. FTX eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in yarın 13 Aralık’ta  Kongre komitesinin önüne çıkması bekleniyordu. Ancak, SBF’nin bugün Bahamalar yetkililerince tutuklandığı bildirildi.  Kasıtlı dolandırıcılıkla ilgili tüm suçlamalara ve daha kapsamlı bir soruşturma için baskı yapan giderek artan yatırımcı sayısına rağmen, Bankman-Fried’in mahkeme celbi yerine “davet edildiğini” belirtmekte fayda var. Uzmanlara göre, Bitcoin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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