Kripto para analisti Crypto Capo, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altcoin'lerde ve özellikle en büyük altcoin'de yeni bir çöküş olabileceği konusunda uyardı.

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Bu yıl kripto para piyasasından yaşanan çöküş öngörüsü gerçekleşen kripto para analisti Crypto Capo, başta Bitcoin (BTC) olmak üzere altcoin’lerde ve özellikle en büyük altcoin’de yeni bir çöküş olabileceği konusunda uyardı.

Bitcoin’de Düşüş Hazırlığı Başladı

Crypto Capo olarak anonim kripto para analisti ve trader’ı, 570 binden fazla Twitter takipçisine çeşitli piyasa koşullarının Kasım ayında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’ler için çöküşe işaret ettiğini iddia etti. Analist, ABD dolar endeksinin (DXY) yükselişe geçtiğini ve S&P 500‘ün (SPX) dirençle karşılaştığını, her ikisinin de kripto para piyasasında bir ayı piyasasının önemli sinyalleri olduğunu söyledi. Ayrıca altcoin’lerin son günlerde yapay fiyat rallileri yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Piyasa güncellemesi. DXY yükseliyor. SPX kilit dirençte ve düşüş işaretleri veriyor. BTC ve ETH tepe yapıyor. Çoğu altcoin sahte ralliler yaptı (bazıları hala yapabilir). Kârınızı alın. Kasım ayında yeni dipler görülebilir.

İlk olarak Bitcoin’e bakan Crypto Capo, fiyatın bu ay içinde 14 bin dolara düşmeden önce 20 bin dolardan dönmesini öngörüyor. Düşüşün, BTC‘nin bu ay 21 bin dolara ulaşmasının ardından gelebileceğini de ekliyor.

Böyle bir şey bekliyor. Üçlü bir tepe için 21 bin dolara potansiyel bir yon yükseliş, long pozisyonları tuzağa düşürmek için diyagonal bir bitiş. Ayı piyasasının teyiti, takozun kırılımı ve nihai teyit 20 bin dolar seviyesinin S/R (destek/direnç) dönüşmesiyle olacak. Düşüş teyidinden sonra ana hedef ise 14 bin dolar.

En Büyük Altcoin için Büyük Çöküş Öngörüsü

Capo, Bitcoin’in ardından Ethereum‘un (ETH) 700 ila 800 dolar aralığına kadar gerileyebileceğini ve böyle bir düşüşün bin 600 dolardan olabileceği tahmininde bulundu. En büyük altcoin ETH, yazım sırasında bin 577 dolardan işlem görüyor. Analistin işaret ettiği senaryonun gerçekleşmesi Ethereum’un yüzde 60’a yakın bir oranda düşeceği anlamına geliyor.

Capo’nun paylaştığı ve fiyatlarının ölçeklendirilmiş ortalamasını kullanarak düşük piyasa değerine sahip altcoin’lerden oluşan bir sepetin fiyatını takip eden Shitcoin Index Perpetual Futures grafiğine bakıldığında, endeks fiyatının mevcut 2 bin 344 dolardan yaklaşık 2 bin 150 dolara düşebileceğini tahmin ettiği görülüyor. Analist, ayrıca endekste nihai hedefin 2 bin 700 dolar seviyesi olduğunu da işaret ediyor.