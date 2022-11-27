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Büyük Çöküş! Ünlü Platformdan Korkutan Bitcoin Yorumu Geldi: Devam Edecek!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair tahminler büyük ilgi görüyor.
21:30
27 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, ayı piyasasının ne zaman biteceğine dair tahminler büyük ilgi görüyor.

 İkinci En Büyük Kripto Kışı!

Önde gelen platformlardan Reddit‘teki analistler ve üyeler, mevcut ayı piyasasının şu anda Bitcoin tarihindeki en uzun ikinci ayı piyasası olduğunu belirtti. Yapılan açıklamaya göre, en uzun kripto kışı 415 gün süren 2013-2015 ayı piyasasında meydana geldi. Mevcut ayı piyasası ise 380 gün ile ikinci sırada yer alıyor.  Son birkaç aydır yatırımcılar kripto kışının ne kadar süreceğini merak ediyorlar. Dün  u/partymsl isimli Reddit analisti platformda önemli bilgiler yayımladı. Reddit üyesi, mevcut ayı piyasasını “en uzun ikinci kış” olarak nitelendirdi. Uzmanlara göre, makroekonomik belirsizlik, resesyon riski ve yüksek enflasyon nedeniyle mevcut  ayı piyasasında hayatta kalmak büyük bir başarı. Yazar ayrıca, ayı piyasasını nasıl tanımladığını da özetledi. Temelde fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesinin önemli ölçüde altında kaldığı uzun bir düşüş dönemine ayı piyasası adı veriliyor.

Kripto para piyasasında siyah kuğu vakası yaşandığına dikkat çeken uzman, FTX krizi  nedeniyle piyasanın büyük oranda darbe aldığını vurguladı. Yazara göre, mevcut dinamikler göz önünde bulundurulduğunda mevcut ayı piyasası en acımasız ve en uzun ayı piyasası olabilir. Yazara göre 2018-2019 ayı piyasası 365 gün sürdü ve mevcut ayı piyasası şu anda 380 günün üzerinde. Yazar, Bitcoin fiyatının henüz dip seviyi görmediğine inanıyor.  Uzman, mevcut kripto ayı piyasasının, 2013-2015 ayı piyasasını  gölgede bırakmaya çok yaklaştığının altını çiziyor. Analistin değerlendirmesi, %89 oranında olumlu  tepki aldı.

Belirsizlik Devam Ediyor!

FTX krizin nedeniyle büyük darbe alan kripto para piyasasında endişe dolu bekleyiş devam ediyor. Bitcoin an itibariyle 16.543 dolardan işlem görüyor. BTC, son 24 saatte %1 değer kaybetti. BTC, geçen Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolardan %76’dan fazla düşüş kaydetti. Uzmanlar bu nedenle BTC’nin 14.000 dolara veya daha düşük seviyelere doğru ivme kaybetmesini öngörüyor.

Uzmanlara göre, BTC’nin ivme kazanması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor.   FTX‘in çöküşü  piyasayı derinden etkiledi. Bu, kısa vadede etkisini sürdürecek bir olay. Domino etkisi olasılığı ise endişe yaratmaya devam ediyor.

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