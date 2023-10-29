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  •   Büyük Benzerlik, Kasım Ayında Bitcoin 48.603 Doları Görebilir! Kripto Paralar Yorum

Büyük Benzerlik, Kasım Ayında Bitcoin 48.603 Doları Görebilir! Kripto Paralar Yorum

Özet

  • 2020 ve 2023 Ekim aylarında BTC neredeyse aynı oranda artış yaşadı.
  • Eğer tesadüfler devam ederse BTC 48.603 dolar olabilir.
  • BTC 34.000 dolardan alıcı buluyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
06:12
29 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Tarihsel verilerin tekrar etme zorunluluğu yoktur ancak kimi zaman bunun olduğunu görürüz. Nitekim Ekim ayı böyle bir dönemdi. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 34.000 dolardan alıcı buluyor ve 2 yıldır süren sıkıcı günlerin artık biteceğine dair umutlar artmaya başladı. Peki Kasım ayı için tarihsel veriler ne diyor?

Kasım Ayı Bitcoin Hedefi

Tarihsel veriler Ekim ayının yükseliş için doğru zaman olduğunu söylüyordu. Ekim başında “Uptober Geldi” başlıklı haberin temeli de bu verilerle ilgiliydi. Beklenen oldu ve BTC fiyatı Ekim ayında %26,5 oranında arttı. Artış daha fazla olsa da fiyat 34.000 dolar seviyesinde olduğu için eğer mevcut seviyeden aylık kapanış yapılırsa kazanç %26,5 olacak.

Burada enteresan bir benzerlik var. 2020 yılının Ekim ayında da BTC fiyatının neredeyse aynı oranda yükseldiğini görüyoruz. 2020 birçok yönden 2023’ü andırıyor. İkisinde de Şubat ve Mart ayları yeşil kapandı. Ayrıca iki dönemde de dipten sonra yükselişe geçti. Ayı piyasalarının sona erdiğine 2020 yılı sonundaki yükselişle yatırımcıların ikna olduğunu gördük. Eğer BTC artışı devam ederse 2023 yılında da ayı piyasalarının sonunun geldiği söylenecek. Ekim performansı da 2020 yılını tekrar ettiğine göre Kasım için yeni bir beklenti oluşuyor.

2020 yılının Kasım performansı da 2023 yılında tekrar ederse BTC fiyatının %42,95 oranında artması beklenir. O halde önümüzdeki ay Bitcoin 48.603 dolara ulaşabilir.

Kripto Paralar Yorum

Ekim performansı nedeniyle 2020-2023 yıllarındaki benzerlik bize Kasım ayında BTC fiyatının artabileceğini söylüyor. Eğer böyle bu tesadüf serisi devam ederse kral kripto para biriminin yeni zirveler yapmasıyla altcoinlerde de devasa artışlar görebiliriz.

Ekim ayında BTC %26,5 civarında artarken altcoinlerin de ortalama buna yakın yükselişler yaşadığını gördük. Bazı istisna kripto paralar birkaç kat arttı. Daha fazla altcoinin %40’ın üzerinde fiyat yükselişi yaşadığına şahit olduk.

O halde tarihsel verilerin tekrar ettiği senaryoda altcoinlerin de ortalama %43 civarında artış yaşaması beklenir. Bu durumda kripto paraların kümülatif değerinin 1,8 trilyon dolar eşiğini zorladığını görürüz.

Tarihsel verilerin tekrarı ve tesadüfler saçma gelse de teknik analiz kurulumları da benzer tesadüflerden ibarettir. Ne kadar fazla yatırımcı aynı fiyat rotasına inanıp pozisyon alırsa fiyatın beklenen hedefe koşma ihtimali de o kadar mümkün hale gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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