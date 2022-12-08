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Büyük Başarı! 30 Milyar Dolar! Bitcoin ve Bu 3 Altcoin Tercih Edildi! Kurumsal Yatırım Patlaması!

Kripto para piyasası sancılı bir süreçten geçerken, İsviçre'den gelen bir haber piyasaya yönelik ilginin hala devam ettiğini ortaya koyuyor. 
17:30
8 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası sancılı bir süreçten geçerken, İsviçre’den gelen bir haber piyasaya yönelik ilginin hala devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bank Syz, Bitcoin ve Bu 3 Altcoin’i Tercih Etti!

Yönetimi altında 30 milyar dolar olan İsviçre merkezli  Banque SYZ’den (Bank Syz), önemli bir kripto para hamlesi geldi. Banka, İsviçreli ve uluslararası müşterilerine ticaret ve saklama dahil olmak üzere dijital varlık hizmetleri sunmasını sağlayacak olan “Syz Crypto” teklifini başlattığını duyurdu.  Bank Syz,  bugün yayınlanan resmi bir basın açıklamasında başlangıçta müşterilerine Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) ve Chainlink için (LINK) hizmet sunacağını belirtti. Banka, basın açıklamasında kurumun kripto para ticareti teklifi için premium ticaret hizmetleri geçmişine sahip en iyi projeleri seçtiğini söyledi. Saklama hizmetleri, Taurus-Protect saklama çözümü ile Avrupa’daki birçok banka ve finansal kuruluş için dijital varlık saklama hizmetleri sağlayan İsviçreli kripto saklama sağlayıcısı Taurus tarafından desteklenecek. Taurus halihazırda Caceis ve Sygnum Bank gibi en iyi bankalara saklama hizmetleri sağlıyor.

Bank Syz’in kripto para hizmeti, müşterilerinin uygun şekilde düzenlenmiş bir atmosferde Bitcoin ve 3 altcoin’e   maruz kalmalarına olanak tanıyor. Bu adım,  kurumsal yatırım için büyük önem teşkil ediyor. Banka, bu süreçte güven ve istikrar konusunda sorunlar yaşanmayacağını belirtti.  Banka tarafından yapılan açıklamada “Taurus ile olan ortaklığımız sayesinde, artık müşterilerimize güçlü yatırımcı koruması ve denetimi ile düzenlenmiş bir emanetçi aracılığıyla kripto para dünyasına erişme rahatlığını sunuyoruz.” ifadesine yer verildi.

Bankacılık Sektörü, Kervana Katılıyor!

Bank Syz’in kripto para hizmeti, sektöre yönelik  son zamanlarda artan ilginin altını çiziyor. Özellikle özel bankalar, müşterilerine kripto hizmetleri sunmaya çalıştıkları için 2018’den beri dijital varlıklarla ilgileniyorlar. Temmuz ayında, Brezilya’nın en büyük özel bankası olan Itaú, geleneksel varlıkları token’lara dönüştürecek bir tokenizasyon platformu getirmeyi planladığını duyurdu. Itaú, daha önce bildirildiği üzere müşterilerine kripto saklama hizmetleri sunacağını da açıkladı. Şubat ayında, İtalya’nın önde gelen özel bankası Banca Generali, müşterilerine BTC ticareti ve saklama hizmetleri sağlayan bir hizmet başlattı.

İsviçre’nin en büyük varlık yönetimi kuruluşu Pictet Group‘un Ağustos ayında kripto paraların özel bankacılıkta yeri olmadığını söylediğini belirtmekte fayda var. Firmanın açıklamalarına rağmen, dijital varlıklar, Goldman Sachs, LGT ve diğer birçok önde gelen bankaların ilgi göstermesiyle  yavaş yavaş özel bankacılık sektörüne giriyor.

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