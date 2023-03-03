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Bugün Kritik! Kripto Paralar İçin Önemli Saatler! Bitcoin Uzman Yorumu!

Kripto paraları bugün hangi gelişmeler bekliyor? Saat ve tüm detayları ile tam liste.
16:23
3 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Silvergate kasırgası kripto para piyasalarını olumsuz etkiledi ve beklenen patlama yaşandı. Bitcoin kritik desteği kaybetti. Bugün son derece önemli gelişmelere gebe Bitcoin artık yönünü tayin etmek üzere. Bu ay gelecek veriler kripto yatırımcısının orta vadeli stratejisini oluşturmasında önemli rol oynayacak. Peki bugünün önemli gelişmeleri neler?

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Bugün gündem yoğun ve ABD ekonomisine dair güncel durumu yansıtan PMI verileri gelecek. Geçmişte PMI verilerinin fiyat üzerinde ne denli etkili olduğunu gördük. Kısa süre önce Çin PMI verisiyle Bitcoin’in 24.000 doları test ettiğine de şahit olduk. Peki bugün hangi veri nasıl gelirse piyasada yükselişi tetikleyebilir? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

  • 17:45 ABD S&P PMI (Beklenti: 50,2 Önceki: 46,8)
  • 18:00 ABD ISM PMI (Beklenti: 54,5 Önceki: 55,2)
  • 19:00 Fed/Logan Konuşacak
  • 19:45 Fed/Bostic Konuşacak
  • 23:00 Fed/Bowman Konuşacak

İki PMI verisinin de beklenti altı gelmesi gerekiyor. 50 ve üzerinde gelen PMI bize ekonominin büyümeye devam ettiğini söyler. Büyüyen ekonomi daha fazla istihdam, daha fazla enflasyon, artan ücretler ve daha da sıkılaşmak zorunda kalan Fed anlamına geliyor. En azından bu dönemde ekonominin çok yavaş biçimde büyümesi gerekir. PMI verileri satın alma yöneticileri anketidir ekonomiye dair gelecek hakkında piyasaların bilgi sahibi olmasını sağlar.

Bitcoin Uzman Yorumu

Bitcoin‘in düşüşü Silvergate Bank’ın operasyonel zorlukları ortaya çıkarmasından bir gün sonra gerçekleşirken, bazıları çöküşün doğasının kargaşanın doğrudan bir sonucu olamayacak kadar hızlı olduğunu düşünüyor. 52Skew takma adıyla tanınan ünlü analist son yaşanan düşüşün Binance merkezli yapılan toplu satışlar olduğunu yazdı. Ona göre büyük yatırımcıları ani satışa iten bir şeyler oldu veya olacak. Ocak ve Şubat ayında aynı yatırımcı grubunun yoğun Bitcoin alımlarıyla birkaç saat içinde %8’in üzerinde artan Bitcoin nispeten zayıf bir düşüş yaşadı.

Satışlar devam etmez ve bireysel yatırımcılar bu düşüşü bir alım fırsatı olarak görürse Fed üyelerinin 50bp artış ihtimalini daha az dillendirdiği bir ortamda yeniden Bitcoin’in 24.000 dolara gittiğini görebiliriz.

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