Kripto para yatırımcıları için güzel günler geldi mi? Bugün bir başlangıç olabilir ancak aceleye mahal yok.

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10 Nisan Pazartesi günü yeni bir haftaya başlıyoruz. Hafta sonu da belirttiğimiz gibi önümüzdeki günlerde volatilite artacak. Bu hafta gelecek veriler Fed’in faiz kararını etkileyecek ve yatırımcılar atılacak adımlara göre pozisyonlarını netleştirecek. Artık faiz arıtımlarında sona ulaşılmalı. Peki bugün piyasalar neden yükseldi? BTC ve altcoinler için beklenti ne?

Kripto Neden Yükseldi?

Kripto paraların kümülatif değeri (TOTALCAP) yaklaşık bir yılın en yüksek haftalık kapanışına ulaştı. Bitcoin (BTC) azalan paralel bir kanalda işlem görüyor. Son haberler Rusya’nın Bitcoin (BTC) madenciliği bakımından ABD’yi geçmeye hazırlandığını söylüyor. Çin, Kazakistan, ABD derken şimdi madenciler Rusya’da yoğunlaşıyor. Üstelik Batı’nın yaptırımları Rusya’nın kriptoya yaklaşımını da değiştirdi. OpenSea, dünyanın en popüler NFT pazarı unvanını geri almak amacıyla OpenSea Pro’yu piyasaya sürdü ve Blur güç kaybetmeye başladı. Diğer taraftan 12 Nisan Çarşamba günü heyecanla beklenen enflasyon verisi açıklanacak.

Yükselişin temelinde bu hafta iyi gelmesi beklenen enflasyon verisi var. Son ücret artışları, PCE verileri de nispeten iyiydi. Bununla birlikte enflasyonun diğer kalemlerinin de zayıflamaya başladığını görüyoruz. Beklenti dahilinde gelecek enflasyon artık Fed’in faiz artışımını durdurmasına yardımcı olacak. Bir süre faizleri enflasyonla eşitledikleri %5,5-25 civarında tutacak olan Fed önümüzdeki yıl indirimlere de başlayacaktır.

Bitcoin (BTC) ve Altcoinler Yorum

Kümülatif piyasa değeri geçen hafta 1,19 trilyon dolarla yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı, ancak hafifçe gerileyerek bir üst fitil oluşturdu. Momentum kaybına rağmen, kripto paraların kümülatif değeri 1,15 trilyon dolarlık kapanışı Mayıs 2022’den bu yana en yüksek kapanış oldu. Eğer uzun vadeli 1,14 trilyon dolarlık destek alanının üzerindeki hareketi teyit ederse, sonraki hedef 1,67 trilyon dolar olur. Bu da bazı öncü altcoinlerin %20’yi aşan kazançlar elde etmesini sağlar.

Ancak, 1,14 trilyon doların altında kapanış 980 milyar dolara kadar bir düşüşü beraberinde getirebilir. Haftalık RSI 50’nin üzerinde ve artarak yukarı yönlü hareketin devamını destekliyor.

29 Mart’tan bu yana Bitcoin’in değeri, tipik olarak düzeltici formasyonlar içeren azalan bir paralel kanal içinde düştü. Bu, kanaldan nihai bir kopuş olabileceğini göstermektedir. Fiyatın kanalın üst kısmında işlem görmesi de bu olasılığı destekliyor. Beklenen kırılma gelirse BTC fiyatı 32.000 dolara kadar ulaşabilir. Ret gelirse hedef 26.800 dolar olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.