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Bitcoin (BTC) yeninden kıpırdamaya başlarken, analistler ve yatırımcılar bugün açıklanacak olan enflasyon verilerine odaklandı.

‘Yükseliş Devam Edecek’

Bitcoin sonunda 18.000 dolar seviyesini geçerken, kripto para piyasasındaki yatırımcı hissiyatı tekrar pozitife dönmeye başladı. Bitcoin en son bu kadar uzun bir yeşil mum serisi gördüğünde, Covid-19’un zirve yaptığı Temmuz 2021’di. Bitcoin, Aralık ortasından bu yana ilk kez 18.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin Covid-19 salgınının zirve yaptığı Temmuz 2021’den bu yana bu kadar uzun süreli bir yükseliş serisi kaydetmemişti. Son yedi gün içinde, BTC‘nin fiyatı, %8 artarken, son 24 saatte ise %4,1’lik bir artış kaydetti. Bazı analistler 11 Ocak’ta Bitcoin’in 18.000 dolara yükselebileceğini öngörmüştü. 13 Ocak’ta sona eren 275 milyon değerindeki haftalık opsiyonlara dikkat çeken analistler, iyimser bir tablo çizmişti. Serbest yatırım fonu Moskovski Capital’in CEO’su Lex Moskovski güncel verilere ve short pozisyonlardaki duruma işaret ederek Bitcoin’deki yükselişin devam edeceğini belirtti.

BTC‘nin fiyatı 2022’de yaklaşık %65 düştü. Kripto para piyasası, FTX de dahil olmak üzere, sektördeki çok sayıda iflas ve çöküşten kaynaklanan krizlerle karşı karşıya kaldı. 11 Ocak’ta FTX, alacaklılarına borcunu ödemek için satabileceği 5 milyar dolarlık nakit ve kripto para birimlerini geri aldığını söyledi. Borsa ayrıca, bu varlıkların piyasaları likit olmadığı için satmanın daha zor olacağını söylediği bir dizi kripto para bulduğunu bildirdi. Bazı uzmanlar, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yayınlanmasından önce bir BTC fiyat rallisinin normal olduğunu söyleyerek fiyat konusunda ihtiyatlı olmaya çağırdı. TÜFE verileri bugün açıklanacak. Birçok kişi enflasyonun düşmesini ve Federal Rezerv’in faiz oranlarında frene basabileceğini bekliyor.

Küresel Piyasalar, Yeşile Dönüyor!

Google Finans’a göre, S&P 500’ün son beş gün içinde %4 artmasıyla hisse senedi fiyatlarının da yükseliyor gördü. Bloomberg verilerine göre ABD Hazine tahvil getirileri de son zamanlarda hafif bir düşüş gördü. Popüler analist Material Science BTC‘nin adeta bir stablecoin gibi hareket ettiğine dikkat çekmişti. Kritik metirk, geçtiğimiz çeyrekte ikinci kez kritik seviyelere geriledi. BTC, Ekim ayında endekste 25’in altına düşmüştü. Uzmanlara göre düşük volatilite büyük bir artıştan önce gelir.

Bitcoin, FTX çöküşünün ardından 2 yılın en düşük seviyelerine düştü. Uzmanlara göre, endeks rekor düşük seviyelerdeyken, büyük olasılıkla önemli bir fiyat hareketinin eşiğindeyiz. Ancak, fiyatın hangi yöne gideceğini kimse tahmin edemez. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %76 düştü. Uzmanların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. K