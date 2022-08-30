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Bu Ülkede Bir Eyalet Daha Kripto Paraları Yasallaştırıyor!

Kripto para dünyada yaygınlaşmaya devam ederken ülkeler ve eyaletleri birbiri ardına kripto paraları yasallaştırmaya devam ediyor.
18:15
30 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mendoza Vergi İdaresi’ne göre, Arjantin’in en kalabalık beşinci eyaleti vergi ödemeleri için kripto para birimlerini, özellikle de stablecoinleri kabul edecek. Mendoza eyaleti, yaklaşık iki milyon sakinin kripto cüzdanlarını kullanarak Tether (USDT) ve Dai gibi stablecoinleri kullanarak vergi ve ücret ödemesine izin verecek.

Açıklamalar Arka Arkaya Geldi

Mendoza eyalet yönetimi adına bir sözcü şu açıklamayı yaptı:

Bu yeni hizmet, vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için farklı araçlara sahip olmaları için Mendoza Vergi İdaresi tarafından gerçekleştirilen modernizasyon ve inovasyonun stratejik hedefinin bir parçası.

Hareket, ülkenin başkentinin Bitcoin’i (BTC) vergi ve ücret ödemesi olarak kabul edeceğini açıklamasından dört ay sonra geldi. 27 Nisan’da Buenos Aires, şehir belediye başkanı Horacio Rodriguez Larreta’nın kararın Buenos Aires’in fütürist planlarının bir parçası olduğunu söylemesinin ardından kripto ödemelerini kabul etmeye başladı.

Belediye başkanı şu açıklamada bulundu:

Kentin kamu hesaplarında kripto para olmayacak, ancak sanal cüzdanlarla yapılan bir anlaşmayla, işleri kolaylaştırma düşüncesiyle halihazırda sahip olduğumuz ödeme seçeneklerine bir ödeme seçeneği daha ekleyeceğiz.

Arjantin’inde Kripto Paralara Yeşil Işık

Arjantin’de enflasyon kötüleştikçe, kripto varlıklarına geçiş, vergi dairesinin pesoyu etkileyen yıllık yaklaşık %70 enflasyonu dizginlemek için kullandığı bir yol olabilir.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, kripto para birimlerini yasal olarak kabul etmeye açık. Geçen yıl bir röportajda, varlık sınıfı hakkında iyi bilgi sahibi olmadığı için kripto ile ilerlemenin dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtmişti.

Devlet Başkanı Fernandez:

Bu dikkatle ele alınması gereken bir konu. Benim durumumda, çünkü hala tam anlamıyla ne olduğunu bilemiyoruz. Bazıları hala bu paranın nasıl kullanıldığını anlayamıyor. Sahip olduğum bu şüpheler birçok kişi tarafından paylaşılıyor, bu yüzden proje daha fazla genişlemedi.

Dört hafta önce Binance ve Mastercard, Latin Amerika ülkesi için bir kripto ödül kartı duyurdu. Arjantin, önde gelen kripto borsası ile dev finansal hizmet sağlayıcı arasındaki ortaklıktan yararlanan kıtadaki tek ve ilk ülke konumunda bulunuyor.

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