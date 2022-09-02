Bitcoin (BTC), makroekonomik faktörlerin elverişsiz bir ortama neden olmaya devam etmesiyle hala 20 bin dolar seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi veriyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), makroekonomik faktörlerin elverişsiz bir ortama neden olmaya devam etmesiyle hala 20 bin dolar seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi veriyor. Kısa süre önce 19 bin dolara düşen BTC, bugün açıklanan ABD’de Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri ile kısmen toparlandı.

Boğanın Anahtarı

20 bin dolar seviyesi tehdit altında gibi görünse de kritik önemdeki psikolojik seviyenin korunmaya devam ettiği görülüyor. Bu doğrultuda kripto para piyasaları, varlık için yukarı yönlü bir yörüngeyi tetikleyebilecek olası senaryoları tartışmaya başladı.

Kitco News analistlerinden Rajan Dhall’a göre, 25 bin 66 dolar seviyesi uzun süreli ayı piyasasından çıkmak için bir yol sunacağından dolayı fiyatın toparlanma ihtimali için dikkat edilmesi gereken en önemli seviyelerden biri. Bu seviyeye ulaşma umudunun oluşması için ise Bitcoin’in öncelikle 21 bin 760 doları hedeflemesi ve boğaların yükseliş momentumunu koruması gerekiyor. Öte yandan, ayıların güç göstermesi durumunda Bitcoin yeniden 17 bin 567 dolara kadar düşebilir.

Bununla birlikte, ABD’den gelen son kritik ekonomik verilerin ardından Bitcoin hafifçe yükseldi. ABD’den gelen Ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi, artan faizler ve durağan ekonomik büyümeye rağmen beklentileri aştı (300 bin) ve 315 bin artış olarak açıklandı. İşsizlik oranı da beklentileri aşarak (yüzde 3,5) olumsuz bir tablo çizerek yüzde 3,7 geldi.

Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 yükselişle 20 bin 361 dolardan işlem görüyor. Başta BTC olmak üzere altcoin’lerde kaydedilen kazanımlarla kripto para piyasalarının toplam değeri yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı.Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerinin açıklanmasının ardından kripto para piyasalarının toplam değeri bir saat içerisinde 14.11 milyar dolar arttı.

Fed Tehditi Devam Ediyor

Bitcoin, son dönemde makroekonomik faktörlerden büyük oranda etkilenerek ağır bir darbe alırken, tarım dışı istihdam verisinin Fed‘in elini güçlendirdiği ve hızla artan enflasyonla mücadele için agresif önlemler almaya devam edebileceği beklentisine neden oldu. Piyasa uzmanları ve analistler, ABD’den gelen olumlu ekonomik verilerinin Bitcoin’i yaklaşık 15 bin dolara düşürebileceğini savunuyor. En büyük kripto varlık bir süredir makro duyarlılığa bağlı bir şekilde hareket ettiğinden böylesi bir senaryonun işlemesi ihtimali kritik önemdeki 20 bin dolar seviyesinin tehlikede olduğuna işaret ediyor.

Genel olarak Bitcoin’in fiyatının 20 bin doların üzerinde kalmayı başarması yatırımcılar arasında en büyük kripto paranın dibe vurduğu inancını artırabileceği için önemli bir seviye olarak değerlendiriliyor.