En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yeniden 28 bin doları geçmesi kripto para piyasasında hareketliliğe neden olsa da sevinmek için erken olabilir. Yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti PlanB, geçmişte defalarca kez BTC’de boğa koşusunun başlamasını sağlayan önemli bir direnç seviyesinin geçilmek üzere olduğunu belirterek tarihi yükseliş modelinin bir kez daha yükseliş sinyali vermek üzere olduğunu iddia etti.

Tecrübeli kripto para analisti PlanB, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın 29 bin 500 dolar seviyesinde bulunan iki yıllık gerçekleşen fiyat seviyesini geçmesini sabırla beklediğini açıkladı. PlanB’nin dikkat çektiği gerçekleşen fiyat, tüm BTC’lerin satın alındıkları fiyattaki değerinin dolaşımdaki BTC sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Analist, üç ay önce yayınlanan bir videoda boğa piyasaları sırasında Bitcoin fiyatının gerçekleşen fiyatın üzerinde olma eğilimi gösterdiğini belirterek, modelin önemine dikkat çekmişti. PlanB, gerçekleşen fiyatın öneminden söz ederken, BTC için her zaman boğa piyasasının başlangıcına işaret eden tarihsel bir model olduğunu savunarak şunları söylemişti:

2011, 2013, 2017 ve 2021’deki boğa piyasalarında Bitcoin fiyatı her zaman kırmızı noktaların, yani gerçekleşen fiyatın üzerindeydi. Ayı piyasalarında ise Bitcoin fiyatı her zaman gerçekleşen fiyat altında kaldı. En önemlisi de Bitcoin’in Ocak ayında kısa vadeli yatırımcıların beş aylık gerçekleşen fiyat ve siyah çizgi olan gerçekleşen fiyatın üzerine sıçraması ve iki yıllık gerçekleşen fiyata doğru yol alması oldu ki bu da tarihsel olarak her zaman boğa piyasasının başlangıcına işaret eden önemli bir modeldir.