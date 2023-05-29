Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bu Model Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de “Olmak Ya da Olmamak” Seviyesini Bekliyor!

Bu Model Asla Yanılmıyor! Nam Salan Analist Bitcoin’de “Olmak Ya da Olmamak” Seviyesini Bekliyor!

Özet

  • Bitcoin'in yeniden 28 bin doları geçmesi sonrası kripto para piyasası hareketlense de sevinmek için erken olabilir.
  • Tecrübeli analist PlanB, BTC'de kalıcı yükseliş için 2 yıllık gerçekleşen fiyat seviyesinin geçilmesini bekliyor.
  • Analiste göre şu anda 2 yıllık gerçekleşen fiyat 29 bin 500 dolarda.
10:33
29 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), yeniden 28 bin doları geçmesi kripto para piyasasında hareketliliğe neden olsa da sevinmek için erken olabilir. Yakından takip edilen tecrübeli kripto para analisti PlanB, geçmişte defalarca kez BTC’de boğa koşusunun başlamasını sağlayan önemli bir direnç seviyesinin geçilmek üzere olduğunu belirterek tarihi yükseliş modelinin bir kez daha yükseliş sinyali vermek üzere olduğunu iddia etti.

İki Yıllık Gerçekleşen Fiyata Odaklanılmış Durumda

Tecrübeli kripto para analisti PlanB, piyasa değerine göre en büyük kripto paranın 29 bin 500 dolar seviyesinde bulunan iki yıllık gerçekleşen fiyat seviyesini geçmesini sabırla beklediğini açıkladı. PlanB’nin dikkat çektiği gerçekleşen fiyat, tüm BTC’lerin satın alındıkları fiyattaki değerinin dolaşımdaki BTC sayısına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

Analist, üç ay önce yayınlanan bir videoda boğa piyasaları sırasında Bitcoin fiyatının gerçekleşen fiyatın üzerinde olma eğilimi gösterdiğini belirterek, modelin önemine dikkat çekmişti. PlanB, gerçekleşen fiyatın öneminden söz ederken, BTC için her zaman boğa piyasasının başlangıcına işaret eden tarihsel bir model olduğunu savunarak şunları söylemişti:

2011, 2013, 2017 ve 2021’deki boğa piyasalarında Bitcoin fiyatı her zaman kırmızı noktaların, yani gerçekleşen fiyatın üzerindeydi. Ayı piyasalarında ise Bitcoin fiyatı her zaman gerçekleşen fiyat altında kaldı. En önemlisi de Bitcoin’in Ocak ayında kısa vadeli yatırımcıların beş aylık gerçekleşen fiyat ve siyah çizgi olan gerçekleşen fiyatın üzerine sıçraması ve iki yıllık gerçekleşen fiyata doğru yol alması oldu ki bu da tarihsel olarak her zaman boğa piyasasının başlangıcına işaret eden önemli bir modeldir.

PlanB, geçtiğimiz hafta yaptığı Bitcoin değerlendirmesinde, en büyük kripto paranın boğa piyasasının ilk aşamasında olduğunu söylemişti.

Bitcoin’de Son Durum

Yeni haftaya yükselişle başlayan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,74 yükselişle 28 bin doların hemen altında, 27 bin 948 dolardan işlem görüyor. Son 7 günde değerini yüzde 4,15 artıran BTC‘nin son 30 günde yüzde 4,84 değer kaybettiği görülüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
En Son Görüldüğünde Fiyat Fırlamıştı! Kritik Önemdeki Bitcoin Sinyali Yeniden Yandı!
En Son Görüldüğünde Fiyat Fırlamıştı! Kritik Önemdeki Bitcoin Sinyali Yeniden Yandı!
Dogecoin (DOGE) İşlemlerinde Parabolik Yükseliş! Bitcoin’in Rekorunu Kırdı!
Dogecoin (DOGE) İşlemlerinde Parabolik Yükseliş! Bitcoin’in Rekorunu Kırdı!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin’in Sürpriz Yükselişi! Yüzde 35’i Aştı!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin’in Sürpriz Yükselişi! Yüzde 35’i Aştı!
Yatırımcılar Shiba Inu Temalı Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Hacim Patladı!
Yatırımcılar Shiba Inu Temalı Bu Altcoin’e Akın Ediyor! Hacim Patladı!
Korkulan Olacak Mı? Kritik Hafta Başlıyor! Bu Kadar Kripto Para Piyasaya Girerse Ne Olacak?
Korkulan Olacak Mı? Kritik Hafta Başlıyor! Bu Kadar Kripto Para Piyasaya Girerse Ne Olacak?
1 Haziran Öncesi Tüm Gözler Çin Altcoin’lerine Çevrildi! İşte O Altcoin’ler!
1 Haziran Öncesi Tüm Gözler Çin Altcoin’lerine Çevrildi! İşte O Altcoin’ler!
Uzmanından Çok Konuşulacak Bitcoin Yorumu! Önce 30 Bin Sonra 43 Bin…
Uzmanından Çok Konuşulacak Bitcoin Yorumu! Önce 30 Bin Sonra 43 Bin…
26 Doları Görüp Geleni Pişman Etmişti! Popüler Altcoin’de “Kırılma Noktası” Heyecanı!
26 Doları Görüp Geleni Pişman Etmişti! Popüler Altcoin’de “Kırılma Noktası” Heyecanı!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023