Kripto para dünyasının yakından takip ettiği ve yıllardır ismini saklayarak anonim takılan InvestAnswers’ın sunucusu, zincir üzerindeki bir metriğin Bitcoin‘in (BTC) için kısa vadede kayda değer bir yükseliş olacağının işaretlerini verdiğini açıkladı. İşte analistin dikkat çektiği o metrik.

Bitcoin’in Borsalardaki Yıllım Emilim Oranı Eksi Yüzde 100 Seviyesinde

InvestAnswers’ın anonim sunucusu, yeni bir strateji oturumunda en büyük kripto para Bitcoin’in kripto para borsalarındaki yıllık emilim oranını ele alarak kripto veri platformu Glassnode’un sunduğu emisyon metriğini ele aldı. Glassnode’un sunduğu bu metrik, yıllık zaman diliminde kripto para borsalarının cüzdan adreslerindeki bakiye değişim oranı ile aynı dönemde çıkarılan BTC hacmi arasındaki karşılaştırmayı gösterir.

Kripto veri şirketi metrik için “Bu metrik, teoride kripto para borsalarındaki yıllık emilim oranı ile yeni ihraç edilen BTC miktarının göreceli bir ölçütünü sağlıyor. Kripto paralar borsalar dışında diğer yatırımcı grupları tarafından da transfer edilebildiği için yüzde 100’ün üzerinde değerler sunmasının mümkün olduğunu unutmayın.” notunu düşüyor.

Söz konusu metriğin güncel durumuna bakan analist, metriğin ciddi bir yükseliş sinyali sunduğunu belirterek “Emilim oranı sağda gördüğünüz gibi negatif olduğunda bu Bitcoin’lerin yoğun bir şekilde kripto para borsalarından çekildiği anlamına gelir ki bu net bir boşaltma işlemidir. Kripto para borsalarına yatırılandan çok daha fazlasının çekildiğini söyler. Şu anda negatif bir emilim oranı söz konusu ve bu genellikle yükseliş işareti olarak kabul edilir çünkü daha az satış baskısı olur. Yatırımcılar kısa vadede BTC’lerini satmak istemiyor, bundan dolayı varlıklarını kripto para borsalarında kendilerine verilen cüzdanlarda tutmak yerine kendi özel cüzdanlarında tutmak istiyorlar. Bu durum oldukça önemli çünkü şu anda borsalardaki yıllık Bitcoin emilim oranı eksi yüzde 100 seviyesinde.” dedi.

Bitcoin’de Son Durum

CoinMarketCap‘in sunduğu verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,04 yükselişle 30 bin doların hemen üzerinde, 30 bin 204 dolardan el değiştiriyor. Veriler, Bitcoin’in son 7 günde yüzde 1,09, son 30 günde ise yüzde 12,68 oranında yükseldiğini gösteriyor.

En büyük kripto para yılın en yüksek seviyesi 13 Temmuz’da 31 bin 657 dolarla kaydedildi ve o zamandan bu yana Bitcoin’de yönlü bir hareket olmadı.