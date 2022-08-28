Geçtiğimiz Kasım ayında kendi zirvelerini gören Metaverse coinleri için kripto kışı beklenilenden ağır geçiyormuş gibi görünüyor.

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Genel kripto para piyasasının, daha geniş finansal piyasaların gerilemesiyle mücadele ettiğine dair bir haber olmasa da, bazı kripto varlıklarının en kötüyle karşı karşıya kalabileceği görülüyor. SAND’a bir bakış atmak, tokenin son birkaç gündeki düşüşten en çok etkilenenlerden biri olduğunu ortaya çıkardı.

Fed Başkanı JeromePowell’ın, Wyoming konferansında yaptığı şahin açıklamaların etkisinden kurtulamayan SAND, çift haneli kayıplar yaşadı. Bu, konuşmanın ilkinden. Fiyatı 1,04 dolardan 0,9 dolara düştü.

Ciddi Düşüş Yaşanıyor

CoinMarketCap verilerine göre, Metaverse tokeni, yazının yazıldığı zamanda 0,9661 dolardan işlem görüyor. Ağdaki alım satım aktivitesinde önemli bir düşüşle birlikte, tokenin alım satım hacmi de son 24 saatte %48 düştü.

Günlük grafikteki performansa bakıldığında, endişe verici bir token dağıtımı oranının koordine edildiği ortaya çıktı. Altcoin, yatırımcıların ellerindeki SAND’i toplu halde elden çıkarmasına bağlı olarak, yazının yazıldığı sırada ciddi şekilde satış yaşadığı görülebiliyordu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) orta hattın üzerindeki konumunu koruyamadı ve 29’da sabitlendi.

Ayrıca, kripto paranın Para Akışı Endeksi (MFI) 15’te aşırı satım bölgesinin derinliklerinde görüldü. Chaikin Para Akışı’na (CMF) gelince, orta (0.0) çizgisinin altındaki noktasının 0.23’e kadar gelmesiyle güçlü bir satış durumu hissettirdi.

Verilerine göre, son 24 saat içinde 28.360 yatırımcı pozisyonlarını tasfiye etti ve toplam tasfiyeler 78,80 milyon dolara ulaştı.

Kullanıcı Sayısında Artış

DappRadar’ın verilerine göre, SAND başına fiyat son yedi günde %7 düşerken, Sandbox ekosistemi aynı dönemde büyüme metriklerinde artış kaydetti.

Oyun dünyasına 6210 yeni kullanıcının katılmasıyla, The Sandbox’taki kullanıcı endeksi %230 arttı. Aynı dönemde The Sandbox içerisinde 3830 adet işlem gerçekleşti. Bu, son yedi gün içinde ağda işlenen işlemler ise %163’lük bir büyümeyi temsil ediyordu.

Ayrıca, 7 günlük bir süre boyunca işlem hacmi 37,66 milyon dolar olarak gerçekleşti. DappRadar’a göre bu, ağdaki ticaret hacminde %283’lük bir büyüme anlamına geliyordu. Dapp’in akıllı sözleşmelerindeki varlıkların toplam değerine gelince, bu son yedi günde %90’ın üzerinde büyüdü ve 101,58 milyon dolar olarak hesaplandı.

Sandbox, SAND Token’i tarafından desteklense de, alt birimin performansındaki eşitsizlik ve ekosistemde kaydedilen büyüme, pazarın genel gerilemesinden kaynaklanmakta olabilir. Ayrıca, altcoin, Bitcoin ile istatistiksel olarak bir pozitif korelasyona sahiptir. Ayın başından beri Bitcoin mücadele ederken, SAND’in ne kadar iyi olduğunu yalnızca zaman gösterecek.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.