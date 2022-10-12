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Bu Kripto Paraya Dikkat! Fiyatı 26 Dolara Yükselebilir!

Sıkışma dönemi içerisindeki kripto paralarda rallilerin çok daha büyük olması bekleniliyor. Buna bağlı olarak bazı altcoin'ler harekete hazırlanıyor.
12:15
12 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Polkadot ağı, yakın zamanda attığı bir tweet ile devam eden çalışmaları hakkında güncel bilgiler verdi. Tweet, parachain ekipleri, ekosistem projeleri ve altyapı sağlayıcıları ile ilgili bilgilerin dahil edilmesiyle ağın faaliyetlerini gösterdi.

Güncellemenin bir parçası olarak Moonbeam Cross-Consensus Message Format (XCM) SDK duyuruldu. Polkadot/Kusama ekosistemindeki geliştiriciler, Moonbeam/Moonriver arasındaki varlıkları hızlı ve kolay bir şekilde aktarmak için Moonbeam XCM SDK’yı kullanabilirler.

Bu güncelleme, test ağı ile ana ağ arasında sorunsuz veri ve bilgi alışverişini kolaylaştırması açısından da önem taşıyor. Ağdaki geliştiriciler bu özelliğe sahip olacak ve test ağında doğrulandıktan sonra projelerin gönderilmesini kolaylaştıracak.

Geliştiriciler Çok Meşgul

Polkadot’un son birkaç aydaki geliştirme faaliyetlerine baktığımızda, istikrarlı bir şekilde yükseldiğini ve bu yazının yazıldığı sırada 87.76’ya ulaştığını görebiliyoruz.

Bu, ekibin çabalarının bir kanıtı ve üzerinde çalışılan projelerin bir yansıması olabilir. Buna ek olarak, Polkadot ve Kusama’ın ekosistem proje dizininde 182 proje listelenmiş durumda ve daha fazlası üzerinde çalışılmakta.

DOT Ayıyı Hissediyor

DOT’un fiyatı, günlük zaman dilimindeki grafiklere göre, son 6 ay boyunca düşüş eğilimi göstermiş durumda. Negatif trendin belirginleştiği Nisan ayından bu yana, trend çizgisi ve fiyat aralığında gösterildiği gibi değeri yaklaşık %70 oranında düştü.

50 hareketli ortalamanın (kısa MA) 200 hareketli ortalamanın (uzun MA) altında olduğu görülmüş durumda, bu da kötü performansa ve düşüş eğilimine işaret etmekte. MA’ların düşüş eğilimiyle tutarlı olarak, göreceli güç endeksi’nin (RSI) nötr çizginin altında olduğu tespit edildi. Sunulan verilere dayanarak, 6 ile 7 dolar aralığı, kısa MA ve azalan trend çizgisi tarafından tanımlanan güçlü bir acil direnci temsil etmekte.

Yakındaki direncin kırılması muhtemelen bir ralliye neden olabilir. Bu direncin üzerine çıkarsa, 23 ila 26 dolar arasında bir yerde olan önceki direnç seviyesine ulaşana kadar yükselmeye devam edebilir.

Ayrıca, 6 dolarlık alanın sağlam bir destek seviyesi olduğu görülüyor. Ayrıca, destek kırılırsa, DOT’ların fiyatı düşmeye devam edebilir ve bu da mevcut yatırımcılar için daha da fazla kayıpla sonuçlanabilir.

Hem geliştirme faaliyeti metriği hem de Polkadot’un güncelleme duyurusu, şu anda ağ üzerinde yüksek hacimli bir çalışma olduğunu gösteriyor. Genel olarak, ağda daha yüksek kaliteli, pratikte faydalı projeler yayınlanırsa DOT fiyatının yükselmesi beklenebilir. Ancak, mevcut model yakında değişebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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