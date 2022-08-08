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Kripto para piyasaları bugün yaklaşan enflasyon verisinin iyimserliğiyle yeniden yükselmeye başladı. Bitcoin enflasyonun düşük geleceği varsayımıyla yeniden 24.200 doların üzerine çıktı ve ilerleyen saatlerde 25.000 dolar bölgesini test edebilir. En büyük altcoin olan Ethereum ise 1.800 dolardan alıcı buluyor.

The Graph (GRT)

Bugün %20 artış yaşayan GRT yazı hazırlandığı sırada 0,1529 dolardan alıcı buluyor. Son 1 ayda 0,0857 dolar ile 0,152 dolar arasında hareket eden altcoin son günün en iyi gününü yaşıyor. En büyük 100 kripto para arasında en iyi performans gösteren GRT, fincan ve kulp modelinin 0,135 dolar boyun çizgisi direncini kırdı. Model etkisi altında, altcoin hızla 0,18 dolara kadar tırmanabilir. Peki daha fazlası olacak mı?

GRT/USDT paritesindeki son iki aylık konsolidasyon, 0,135 dolarlık boyun çizgisi ile fincan ve kulp modelinin oluşumunu ortaya çıkardı. Bugün, altcoin, boyun çizgisi direncinden büyük bir kopuşu tetikleyen önemli bir giriş yaşadı.

The Graph (GRT) Yorum

Günlük kapanışın bu direnç bölgesi üzerinde olması önemli bir destek olabilir. Devam eden teknik modele göre ufak bir geri çekilme olası, bu potansiyel alıcılar için bir giriş fırsatı verebilir ve fiyat 0,182 dolara ulaşmak için %35 daha artış yaşayabilir. Yükseliş momentumunun hızlanması için günlük kapanış ve 0,17 dolar kırılımı önemli görünüyor. Nihai hedef ise 0,21 dolara işaret ediyor.

The Graph (GRT) alıcıları için işler olumlu olsa da altcoin yeniden test aşamasında 0.135 doların üzerinde kalamazsa, fiyatlar 0,115 dolarlık desteğin altına düşebilir ve yükseliş tezini geçersiz kılabilir. GRT fiyatı için 0,135 dolarlık kırılma ile birlikte, yükselen OBV göstergesi önceki yükselişini aştı ve alıcıların bu kırılmaya olan güvenini vurguladı. 20 ve 50 günlük EMA yukarı doğru bükülüyor ve bu da trendin tersine döndüğünün erken bir işaretidir. Ayrıca, yükseliş geçişine yaklaşan bu eğimler, piyasaya daha fazla alım emri getirebilir.

Güncel destek seviyeleri 0,134 ve 0,115 dolardır. Piyasanın genel görünümü de bu beklentiler konusunda belirleyici olacak.