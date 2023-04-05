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  •   Bu Kadarına Pes Artık ABD SEC Yatırım Tavsiyesi Verdi! Kripto Paralar Yine Gündem!

Bu Kadarına Pes Artık ABD SEC Yatırım Tavsiyesi Verdi! Kripto Paralar Yine Gündem!

SEC son hamlesiyle kripto paraları açık açık hedef aldı. Peki sırada ne var?
13:00
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’li düzenleyici kurum kripto para karşıtı tavrını daha da ileriye götürüp önemli bir adım atıyor. SEC’in bir sonraki adımı merak konusu. Çünkü artık net biçimde kriptoyu karşısına alıp alternatif yatırım seçenekleriyle ilgili yorumlar bile yapmaya başladılar. Gary Gensler bundan sonraki hamlesinde daha fazla ne yapabilir?

SEC Kripto Para Eğitimi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kriptoya karşı açtığı savaşta amansız mücadelesine devam ediyor. Kurumun son salvosu, ücretsiz kripto uyarılarının da yer aldığı “ücretsiz yatırımcı eğitim kaynakları” ile geldi. SEC, 3 Nisan’da “Finansal Yetkinlik Ayı” sırasında “Ücretsiz Yatırımcı Eğitim Kaynakları” uygulamasını duyurdu. Bu girişim yatırımcılara ücretsiz eğitimler sunuyor. Hatta SEC personelinin çeşitli etkinliklere katılıp canlı eğitimler vermesi bile bekleniyor.

Bunların öğrenciler, yeterince temsil edilmeyen topluluklar, yaşlı yatırımcılar ve ordu dahil olmak üzere çeşitli kitleleri çekmeyi amaçladığı belirtildi. Gary Gensler şu yorumu yaptı;

“Bilgili bir yatırımcı olmak daha etkili bir yatırımcı olmak demektir ve halkı sunduğumuz birçok kaynaktan yararlanmaya teşvik ediyorum.”

Bununla birlikte, SEC’in yatırımcı eğitimi girişiminin bir kısmı kripto para karşıtı bir gündem içeriyor. Yatırımcılara dolandırıcılık mağduru olmaktan nasıl kaçınacaklarını öğretmeyi amaçlıyor ve bununla doğrudan bağlantılı olarak kripto hakkında bir uyarıda bulunuyor. Duyuru, eğitim web sitesinde Mart ayında yayınlanan “Kripto Varlık Menkul Kıymetleri ile Dikkatli Olun: Yatırımcı Uyarısı” başlıklı makaleye atıfta bulunuyor.

Ajan bu makalesinde dolaylı yoldan kripto para borsalarını hedef göstererek onların Federal yasalara uymuyor olabileceğini ve yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söylüyor.

SEC ve Kripto Karşıtlığı

ABD Kongresi kripto paraları menkul kıymet olarak sınıflandırmadı. Ve henüz kapsamlı bir kripto para düzenlemesi de yayınlamadılar. Fakat SEC mevcut yasaları eğip bükerek kripto para şirketlerini hedef almaktan geri durmuyor. Özellikle bu yıl kripto şirketlerine adeta savaş açtılar. ABD borsalarında işlem gören ve kapsamlı incelemelerden geçen Coinbase borsası bile dava sürecinin başlatılmasını bekliyor.

Gensler ve ekibinin kriptoyu ezmek ve yatırımcıları paralarını geleneksel varlıklara yatırmaya teşvik etmek için başlattığı eğitimin detaylarında önemli ipuçları var. Örneğin aşağıdaki bölümde kripto paralar resmen menkul kıymetmiş gibi anlatılıyor.

“Kripto varlık menkul kıymetleri de dahil olmak üzere kripto varlıkları içeren işlemlere katılan bireysel yatırımcılar için kayıp riski önemini korumaktadır.”

Bir sonraki hamlesinde Gensler muhtemelen kripto paraların terörist organizasyonlar tarafından dolaşıma sokulduğunu ve Nakamoto’nun ele başı olduğunu iddia edecek. Daha ilginç neler yapabilir dedikçe Gensler ve ekibi seçenekleri tüketiyor.

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