Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Bu Hafta Gözler ABD’de! 4 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Bunu Yapacak!

Bitcoin (BTC) uzun süren bir durgunluğun ardından yeniden nefes alırken, önde gelen 4 analist İngiliz basınına önemli açıklamalar yaptı. 
16:30
10 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun süren bir durgunluğun ardından yeniden nefes alırken, önde gelen 4 analist İngiliz basınına önemli açıklamalar yaptı.

‘Henüz Erken’

Bitcoin 17.200 dolar seviyesinde kalmayı başarırken,Ethereum (ETH) ise 1.300 doların üzerinde konumlanmaya çalışıyor. Sektördeki yeni iflas vakaları yakından takip edilirken, tüm dikkatler enflasyon verilerinde. Fed başkanı Powell da bugün önemli bir konuşma yapacak. Oanda’nın piyasa analisti Craig Erlam London South Easte’e verdiği demeçte, doların zayıflamasının ve Bitcoin’in 17.000 doları aşmasının piyasayı az da olsa rahatladığını belirtti. Bitcoin, 2023’e kesinlikle iyi bir başlangıç yaptı. Ancak uzmana göre Bitcoin’in toparlanması zaman alacak. Hisse senedi ve kripto para piyasalarının yönü son zamanlarda  Federal Rezerv (Fed) tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz saatlerde  San Francisco ve Atlanta Fed başkanları Mary Daly ve Raphael Bostic, ABD merkez bankasının resmi faiz oranlarını %5’in üzerine çıkarmayı ve bir süre daha bu seviyelerde tutmayı düşündüğünü söyledi. Aynı şekilde, her ikisi de Şubat toplantısında 50 baz puanlık bir artış olasılığını dile getirdi, ancak piyasa toplantıda 25 baz puanlık bir artış bekliyor.

ABD merkez bankası başkanı Jerome Powell bugün, Stockholm’de önemli bir konuşma yapacak. İsveç Merkez Bankası’nın son başkanını uğurlamaya davet edilen Powell’ın sözleriyle piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor. Önde gelen İsviçre bankalarından Swissquote Bank’ın kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, Fed’in şahin duruşunun devam edeceğini vurgularken, uygun ortamda Bitcoin’in eninde sonunda toparlanacağını belirtti. AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam, Powell’ın konuşmasında dikkat edilmesi gereken iki şey olduğuna inanıyor: Fed’in en son istihdam verilerini takiben ABD ekonomisinin son durumuna ilişkin görüşü ve para politikasının nereye gittiğine ilişkin düşünceleri. Uzman, Fed’in hala hedefine ulaşmaktan uzak olduğunu belitti.

‘Bu Seviye, Dönüm Noktası Olur’

Uzmana göre, bazı FOMC üyeleri, enflasyonun bu yılın sonuna kadar istene seviyeye ulaşacağına inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse Fed için dikkate değer bir başarı olur. Ancak bu, Fed’in faiz oranlarını artırmaya devam etmeeyceği anlamına mı geliyor?  Aslam’a göre, Fed enflasyonun düşmesi durumunda bile sıkı para politikasına devam edebilir. Diğer yandan eski FTX direktörü Nishad Singh, borsanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında ABD’li savcılarla bir araya geldi. Davaya dair haberler gelmeye devam ediyor ve domino etkisi yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Analist, genel olarak, kripto para birimleri söz konusu olduğunda en kötüsünün geride kaldığını söylüyor. AvaTrade analistine göre, BTC‘nin 20.000 doların üzerine çıkması yatırımcılar arasında bir miktar güveni yeniden canlandırabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Geçmişte Yaşandı! Bitcoin’de Son Çöküşü Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Hazır Olun!
Geçmişte Yaşandı! Bitcoin’de Son Çöküşü Bilen Analistten Korkutan Uyarı: Hazır Olun!
Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu: Bitcoin’de Büyük Kırılım Geliyor
Ünlü Analist Sessizliğini Bozdu: Bitcoin’de Büyük Kırılım Geliyor
Geçmişte Yaşandı! 3 Uzman ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin Bu Yöne Gidecek!
Geçmişte Yaşandı! 3 Uzman ve 1 Rapor Teyit Etti: Bitcoin Bu Yöne Gidecek!
İflaslar, Çöküşler ve Daha Niceleri… Hiçbir Şey Bitcoin’i Durduramadı!
İflaslar, Çöküşler ve Daha Niceleri… Hiçbir Şey Bitcoin’i Durduramadı!
Sonunda! 2 Kritik Rapor Tüm Hikayeyi Anlatıyor! Tecrübeli Analistten Heyecanlandıran Bitcoin Yorumu!
Sonunda! 2 Kritik Rapor Tüm Hikayeyi Anlatıyor! Tecrübeli Analistten Heyecanlandıran Bitcoin Yorumu!
Uzun Lafın Kısası..! ABD’li Milyarder Yatırımcı CNBC’ye Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Tek Senaryo Var!
Uzun Lafın Kısası..! ABD’li Milyarder Yatırımcı CNBC’ye Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Tek Senaryo Var!
Başka Söze Gerek Yok! 5 Uzman Reuters’a Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Başka Söze Gerek Yok! 5 Uzman Reuters’a Konuştu: 2023’te Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!
Sert Çıkış! JPMorgan CEO’sunun Bitcoin Açıklamaları Endişe Yarattı! İşte Şok Eden İfadeler!
Sert Çıkış! JPMorgan CEO’sunun Bitcoin Açıklamaları Endişe Yarattı! İşte Şok Eden İfadeler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Bu Olursa DOGE Yükselir! Dogecoin 2023 Yorumları!
Quant (QNT) Büyük Sürprize Hazırlanıyor! Yüzde Kaç Yükselecek?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022