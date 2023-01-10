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Bitcoin (BTC) uzun süren bir durgunluğun ardından yeniden nefes alırken, önde gelen 4 analist İngiliz basınına önemli açıklamalar yaptı.

‘Henüz Erken’

Bitcoin 17.200 dolar seviyesinde kalmayı başarırken,Ethereum (ETH) ise 1.300 doların üzerinde konumlanmaya çalışıyor. Sektördeki yeni iflas vakaları yakından takip edilirken, tüm dikkatler enflasyon verilerinde. Fed başkanı Powell da bugün önemli bir konuşma yapacak. Oanda’nın piyasa analisti Craig Erlam London South Easte’e verdiği demeçte, doların zayıflamasının ve Bitcoin’in 17.000 doları aşmasının piyasayı az da olsa rahatladığını belirtti. Bitcoin, 2023’e kesinlikle iyi bir başlangıç yaptı. Ancak uzmana göre Bitcoin’in toparlanması zaman alacak. Hisse senedi ve kripto para piyasalarının yönü son zamanlarda Federal Rezerv (Fed) tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz saatlerde San Francisco ve Atlanta Fed başkanları Mary Daly ve Raphael Bostic, ABD merkez bankasının resmi faiz oranlarını %5’in üzerine çıkarmayı ve bir süre daha bu seviyelerde tutmayı düşündüğünü söyledi. Aynı şekilde, her ikisi de Şubat toplantısında 50 baz puanlık bir artış olasılığını dile getirdi, ancak piyasa toplantıda 25 baz puanlık bir artış bekliyor.

ABD merkez bankası başkanı Jerome Powell bugün, Stockholm’de önemli bir konuşma yapacak. İsveç Merkez Bankası’nın son başkanını uğurlamaya davet edilen Powell’ın sözleriyle piyasaları hareketlendirmesi bekleniyor. Önde gelen İsviçre bankalarından Swissquote Bank’ın kıdemli analisti İpek Özkardeskaya, Fed’in şahin duruşunun devam edeceğini vurgularken, uygun ortamda Bitcoin’in eninde sonunda toparlanacağını belirtti. AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam, Powell’ın konuşmasında dikkat edilmesi gereken iki şey olduğuna inanıyor: Fed’in en son istihdam verilerini takiben ABD ekonomisinin son durumuna ilişkin görüşü ve para politikasının nereye gittiğine ilişkin düşünceleri. Uzman, Fed’in hala hedefine ulaşmaktan uzak olduğunu belitti.

‘Bu Seviye, Dönüm Noktası Olur’

Uzmana göre, bazı FOMC üyeleri, enflasyonun bu yılın sonuna kadar istene seviyeye ulaşacağına inanıyor. Eğer bu gerçekleşirse Fed için dikkate değer bir başarı olur. Ancak bu, Fed’in faiz oranlarını artırmaya devam etmeeyceği anlamına mı geliyor? Aslam’a göre, Fed enflasyonun düşmesi durumunda bile sıkı para politikasına devam edebilir. Diğer yandan eski FTX direktörü Nishad Singh, borsanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında ABD’li savcılarla bir araya geldi. Davaya dair haberler gelmeye devam ediyor ve domino etkisi yakın zamanda ortadan kalkacak gibi görünmüyor. Analist, genel olarak, kripto para birimleri söz konusu olduğunda en kötüsünün geride kaldığını söylüyor. AvaTrade analistine göre, BTC‘nin 20.000 doların üzerine çıkması yatırımcılar arasında bir miktar güveni yeniden canlandırabilir.