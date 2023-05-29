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Yazı hazırlandığı sırada 28.000 doları aşan Bitcoin fiyatı yeniden 27.600 doların altına sarktı. Kısa sürdü ancak yatırımcılar mutluydu. Volatilitenin yeniden artacağı ve bu olurken fiyatın yükseleceği beklentisine giren yatırımcıların umudu son 24 saatte önemli ölçüde yükseldi. Peki yazı hazırlandığı sırada başlayan düşüş bize ne anlatıyor?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Bunun temelde en güçlü nedenini uzun bir cümleyle açıklamak mümkün. Şöyle ki “sığ likiditenin makro cephede gelecek verilere bağlı risk almak istemeyen yatırımcılardan gelen satışlarla piyasayı aşağı çekme” durumunu görüyoruz. Yani yükselişe inanmayan yatırımcılar, piyasayı düşürebilecek sürpriz olma ihtimali olan verilerin etkisinde kalıp karlarını cebine koyma yarışında.

Günlük zaman diliminde yapılan teknik analiz, BTC fiyatının 14 Nisan’dan bu yana azalan bir paralel kanalda işlem gördüğünü gösteriyor. Azalan paralel kanal bir yükseliş formasyonu olarak kabul edilir. Sonuç olarak, bu kanalın kırılması en olası senaryodur. 12 ve 25 Mayıs tarihlerinde BTC fiyatı 26.800 dolar destek alanından ve kanalın ortasından aşağı doğru kırılmış gibi görünüyordu. Ancak, her iki seferde de sıçradı.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Elliott Dalga teorisi ve Fib seviyelerinin fiyatın sonunda kanaldan çıkacağını gösterdiği görülüyor. Ancak, nihai kırılmadan önce başka bir düşüş yaşanabilir. Mevcut düşüşün teknik cephedeki açıklaması bu gibi görünüyor. Ana sayım, fiyatın Kasım 2022’de (beyaz) başlayan beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketi tamamladığını gösteriyor. Ardından, 16 Nisan 2023’ten bu yana yaşanan düşüş, düzeltici bir W-X-Y yapısının parçasıdır.

Buna göre fiyat Y dalgasına başlamış görünüyor. Eğer mevcut X dalgası yukarıdaki hedefe koşup 31.000 dolara ulaşmazsa Bitcoin’in 23.000 dolara doğru yeni bir dip yaptığın görebiliriz. Fakat önemli bir detay var. Eğer Bitcoin fiyatı 29.000 dolar üstünde kapanış yaparsa son düzeltme dalgasının erkenden nihayete ermesi mümkündür. Bu senaryoda Bitcoin fiyatı 35.000 dolara kadar yükselebilir.

Ancak hafta boyunca açıklanacak veriler hızlı yükseliş beklentisini baltalıyor. Yine en olumlusunu düşünürsek Hong Kong’un 1 Haziran adımı ve ardından gelecek verilerin kripto lehine olması zayıf görünen yükseliş ihtimalini güçlendirebilir.