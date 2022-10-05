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  •   Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?

Bu Coin’de İşlem Hacmi Yüzde 428 Arttı! Fiyat Daha Fazla Yükselecek Mi?

Kripto paraların bazıları, Bitcoin'in 20.000 dolar seviyesine ulaşmasıyla birlikte yükseliş yaşarken bir kısmı ise mini rallilere ev sahipliği yaptı.
22:30
5 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Elon Musk, 4 Ekim’de yapılan bir menkul kıymet başvurusuna göre Twitter’a bir mektup göndererek sosyal medya platformu Twitter’ı satın almak için yaptığı anlaşmayı sürdürmeye niyetini beyan etti. Tesla CEO’su aynı konuda bir tweet paylaştı. Bu haberin ardından Dogecoin (DOGE) sahipleri, Elon destekli meme token’ın fiyatı son 24 saatte %8 arttığı için alım satım yapmaya başladı.

Kripto Platformları Ne Diyor?

Kripto para birimi fiyat analiz platformu CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, meme token’ın işlem hacmi aynı dönemde %400’ün üzerinde astronomik bir artış gösterdi. Santiment’ten alınan veriler, DOGE’nin balina işlemlerinde ve fiyat yönü değişikliğinin iki büyük belirleyicisi olan ortalama döviz fonlama oranlarında bir artış olduğunu ortaya koydu.

Bir varlığın balina işlemleri sayısındaki ve ortalama döviz fonlama oranlarındaki artışın yakın bir fiyat rallisinin göstergesi olduğu yaygın bir bilgi olarak kabul edilir. Ancak bu tezin geçerliliğini değerlendirmek için son 24 saat içinde DOGE hareketini bir inceleyelim.

Alıcılar Piyasayı Hareketlendirdi

CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, meme token bu yazı itibariyle 0,06492 dolardan işlem görüyordu. İşlem hacmi de son 24 saat içinde %428 oranında artış gösterdi. Santiment’in verilerine göre, fiyat ve işlem hacmindeki ani artış, DOGE’nin geçen hafta tanık olduğu en büyük hareket oldu.

Günlük grafikte, Elon’un teklif haberinin ardından DOGE’nin para akış endeksi (MFI) yükseliş trendini sürdürerek aşırı alım bölgesindeki yerini sağlamlaştırdı. Yazım saatine göre MFI 82 seviyesindeydi.

DOGE’nin Chaikin para akışı da benzer bir yol izledi. Bu yazı itibariyle, Chaikin para akışının (CMF) dinamik çizgisi (yeşil) merkez çizgisinin 0,05 üzerinde duruyordu. Bu durum, yükseliş trendinde olan DOGE için alım baskısının artmaya devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, göreceli güç endeksi (RSI) yazım saatine göre 56,34 ile 50-nötr bölgenin üzerinde konumlandı.

Atlamadan Önce Bakın

Öte yandan, DOGE’nin dört saatlik grafiğine bakıldığında uyarı sinyalleri görülüyor. Hala yüksek olmasına rağmen, MFI, CMF ve RSI’ın pozisyonları satıcıların yavaş yavaş piyasaya geri döndüğünü gösterdi.

Bu göstergeler 4 Ekim’deki haberlerin ardından aşırı alım seviyelerine tırmandı. Momentumu sürdüremeyen satıcılar aşağı yönlü bir düzeltme başlattı. Yazım saatine göre RSI 66 ile merkez çizgisine yaklaşırken; MFI 73 ile aşırı alım bölgesindeki yerini kaybetmiş ve CMF 0,25 seviyesinde tespit edildi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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