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Bu Altcoin’ler, Ethereum Balinalarının Radarında: WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı!

En büyük 100 Ethereum balinasının, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldıkları kripto para birimleri!
14:00
20 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

WhaleStats, portföylerinde bulundurdukları kripto varlık miktarı bakımından en büyük 100 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimlerine ilişkin verileri paylaştı. Listenin ilk üç sırasını USDC, USDT ve WETH oluştururken, MATIC, LINK ve CRV de listede ilk 10’da yer aldı.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

WhaleStats, en büyük 100 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği alım ve satım işlemlerine ilişkin verileri paylaştı. Listenin ilk iki sırasını USDC ve USDT olmak üzere stabil kripto para birimleri oluşturdu. Listenin üçüncü dördüncü ve beşinci sırasında ise sırasıyla WETH, MATIC, ve LINK yer aldı. CRV, UNI, WBTC, GRT ve QNT de listenin alt sıralarında yer alarak en büyük 100 Ethereum balinasının son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto varlıklar arasında yer aldı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Dün akşam saatlerinde 25.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), haftaya düşüş ile başlasa da öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçti ve kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 24.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi, öğlen saatlerinde yeniden yükselişe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.700 dolar seviyelerini geride bıraktı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,13 trilyon doları aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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