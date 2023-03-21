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Bu Altcoinden Avrupa Atağı! Lisans Başvurusu Yaptı!

Kripto para şirketleri ABD'nin baskısının şiddetlenme ihtimaline karşın alternatifleri genişletiyor.
18:15
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerikalı düzenleyicilerin kripto para endüstrisi üzerinde devam eden baskısı katma değeri yüksek şirketlere alternatif aratıyor. Çin’in Bitcoin madencileri üzerinde kurduğu baskı kısa süreli panik havası estirse de aylar içinde etkisi sıfırlandı. Şimdi Çin geri adım attı ve ABD onun yolunu izleyeceği sinyallerini veriyor.

Circle Avrupa Lisansı

Stablecoin ihraççısı Circle, Avrupa operasyonlarını genişletmek ve AB’nin MiCA yasası kapsamında yeni rezerv gereksinimlerine hazırlanmak için Fransa’da lisans başvurusunda bulundu. Şirket bugün yaptığı açıklamada, Stablecoin ihraççısı Circle‘ın Fransa’da bir kripto sağlayıcısı olarak kaydolmak ve bir e-para sağlayıcısı olarak lisans almak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Circle, Fransa’yı genişletilmiş Avrupa operasyonları için bir merkez haline getirmeye çalıştığını ve stablecoin ihraççılarının istikrar risklerini yönetmesini gerektiren yeni Avrupa Birliği kurallarına hazırlandığını söyledi.

Circle‘ın CEO’su Jeremy Allaire, Avrupa ülkesinin “inovasyona yönelik kripto düzenlemesine yönelik kapsamlı çabalarına” atıfta bulunarak bunun Avrupa’da büyümeleri için iyi bir fırsat olduğunu yazdı. Kayıt, şirketlerin yönetişim ve kara para aklama protokolleri konusunda kontrollerden geçmesini gerektirerek Fransız pazarına hizmet etmelerini sağlıyor.

Circle ayrıca EURO’ya endeksli stablecoin EUROC’un AB’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesine uygun olmasını istediğini söyledi. Fiat’a bağlı herhangi bir kripto para birimini ihraç edenlerin rezerv tutmasını gerektiren bu düzenleme, ABD doları gibi yabancı para birimleriyle karşılıklı takaslarda bazı sınırlamalar getiriyor.

Avrupa, ABD ve Kripto

Axa Investment Managers, Binance ve Societe Generale gibi birçok şirket hali hazırda Fransa’nın Ocak 2024 itibariyle daha da sertleşecek olan düzenleyici rejimi altında kayıtlıdır. ABD’nin baskıyı daha da artırma ihtimaline karşın kripto şirketleri BAE, Avrupa ve daha birçok bölgede alternatif merkezler oluşturuyor. Son olarak NY düzenleyicisi BUSD ihraççısı Paxos’a kurduğu baskıyla BUSD ihracının önünü kesmişti. SEC’in kripto para şirketlerine karşı açmayı planladığı toplu menkul kıymet davalarının getirdiği endişe de kripto şirketlerini alternatife zorluyor.

Son olarak Coinbase CEO’su Brian, ABD’nin 1980’lerde yaptığı hataların ardından yaşadığı çip sorununa dikkat çekerek aynı hatanın yeniden yapılmak üzere olduğunu vurgulamıştı. ABD’li yetkililer ise bugüne kadar inovasyona destek vereceklerini ancak dolandırıcılığa göz yummayacaklarını söyledi. Yellen dahil tüm yetkililerden benzer açıklamalar gördük. Fakat halen ABD’nin geniş kapsamlı bir kripto para mevzuatı yok ve bu yüzden ABD mahkemeleri düzenleyicilerle kripto şirketleri arasındaki savaşa şahitlik ediyor.

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