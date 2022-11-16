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MakerDAO’nun yeni teknolojisi Maker Teleport büyük bir boşluğu dolduracakmış gibi görünüyor. DAI stablecoin sahiplerinin Maker Teleport aracılığıyla Ethereum’un sıkışık temel katmanını atlatması sağlanılarak işlemlerin hızlandırılacağı düşünülüyor.

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü MakerDAO, 6 milyar dolarlık stabilcoin’i DAI için artık Ethereum blok zinciri ve katman 2 ağları üzerinden “neredeyse anında” işlem yapabileceğini ve daha hızlı para çekebileceğini söyledi.

MakerDAO Açıklama Yaptı

Çarşamba günü yapılan basın açıklamasına göre, Maker Teleport adı verilen yeni altyapı, kullanıcıların Ethereum blok zincirinin temel katmanını atlatarak DAI göndermelerine ve çekmelerine olanak sağlıyor.

Kuruluş yaptığı açıklamada, Maker Teleport’un, MakerDAO’nun DAI’yi daha fazla blok zinciri ağına genişletmeye yönelik çoklu zincir stratejisinin bir parçası olarak Ethereum ölçeklendirme ağları Arbitrum ve Osmosis’te mevcut olduğunu söyledi.

Her Şey Değişebilir

Bu ortaya çıkan yeni teknoloji DAI kullanıcıları için çok önemli olabilir çünkü Ethereum ağı yoğun trafik zamanlarında tıkanıklığa ve yüksek işlem maliyetlerine (gas fee) eğilimli olmasıyla biliniyor. Maker Teleport, daha önce 30 dakikadan birkaç güne kadar sürebilen Ethereum ve katman 2 ağları arasında DAI aktarımı için ücretleri ve ödeme süresini azaltmayı hedefliyor.

MakerDAO’da protokol mühendisi olan Sam MacPherson basın açıklamasında şunları söyledi:

DeFi alanı son birkaç yılda önemli ölçüde olgunlaşmış olsa da, birçok süreç verimsiz, karmaşık veya maliyetli olmaya devam ediyor ve kullanıcı deneyimini azaltıyor.

MakerDAO topluluğu, DeFi’nin en büyük oyuncularından biri ve aynı zamanda en büyük merkezi olmayan stablecoin olan DAI’yi yaratmasıyla tanınıyor. Son zamanlarda, sahip oldukları 8 milyar dolarlık rezervinin bir kısmını ABD Hazinesine ve de şirket tahvilleri gibi geleneksel varlıklara yatırdı. Bu süreçte çalkantılı bir dönem de yaşandı. Tartışmalı bir oylamayla süreci sonucunda MakerDAO, organizasyon yapısını daha küçük birimlere ayırmaya karar verdi.