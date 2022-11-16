Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Bu Altcoin’de Yavaş İşlemler Tarih Oluyor! Bu Yenilik Kimlere Yarayacak?

Bu Altcoin’de Yavaş İşlemler Tarih Oluyor! Bu Yenilik Kimlere Yarayacak?

Kripto para yaratıcıları işlem hızlarını artırırken maliyetlerini düşürmek adına büyük adımlar atıyor. Son gelişme ise yatırımcıyı sevindirebilir.
22:40
16 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

MakerDAO’nun yeni teknolojisi Maker Teleport büyük bir boşluğu dolduracakmış gibi görünüyor. DAI stablecoin sahiplerinin Maker Teleport aracılığıyla Ethereum’un sıkışık temel katmanını atlatması sağlanılarak işlemlerin hızlandırılacağı düşünülüyor.

Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolü MakerDAO, 6 milyar dolarlık stabilcoin’i DAI için artık Ethereum blok zinciri ve katman 2 ağları üzerinden “neredeyse anında” işlem yapabileceğini ve daha hızlı para çekebileceğini söyledi.

MakerDAO Açıklama Yaptı

Çarşamba günü yapılan basın açıklamasına göre, Maker Teleport adı verilen yeni altyapı, kullanıcıların Ethereum blok zincirinin temel katmanını atlatarak DAI göndermelerine ve çekmelerine olanak sağlıyor.

Kuruluş yaptığı açıklamada, Maker Teleport’un, MakerDAO’nun DAI’yi daha fazla blok zinciri ağına genişletmeye yönelik çoklu zincir stratejisinin bir parçası olarak Ethereum ölçeklendirme ağları Arbitrum ve Osmosis’te mevcut olduğunu söyledi.

Her Şey Değişebilir

Bu ortaya çıkan yeni teknoloji DAI kullanıcıları için çok önemli olabilir çünkü Ethereum ağı yoğun trafik zamanlarında tıkanıklığa ve yüksek işlem maliyetlerine (gas fee) eğilimli olmasıyla biliniyor. Maker Teleport, daha önce 30 dakikadan birkaç güne kadar sürebilen Ethereum ve katman 2 ağları arasında DAI aktarımı için ücretleri ve ödeme süresini azaltmayı hedefliyor.

MakerDAO’da protokol mühendisi olan Sam MacPherson basın açıklamasında şunları söyledi:

DeFi alanı son birkaç yılda önemli ölçüde olgunlaşmış olsa da, birçok süreç verimsiz, karmaşık veya maliyetli olmaya devam ediyor ve kullanıcı deneyimini azaltıyor.

MakerDAO topluluğu, DeFi’nin en büyük oyuncularından biri ve aynı zamanda en büyük merkezi olmayan stablecoin olan DAI’yi yaratmasıyla tanınıyor. Son zamanlarda, sahip oldukları 8 milyar dolarlık rezervinin bir kısmını ABD Hazinesine ve de şirket tahvilleri gibi geleneksel varlıklara yatırdı. Bu süreçte çalkantılı bir dönem de yaşandı. Tartışmalı bir oylamayla süreci sonucunda MakerDAO, organizasyon yapısını daha küçük birimlere ayırmaya karar verdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Heyecan Verici AVAX Verilerini Açıklandı: Boğa Koşusu Altcoin İçin Başladı Mı?
Heyecan Verici AVAX Verilerini Açıklandı: Boğa Koşusu Altcoin İçin Başladı Mı?
2023 Tahminleri: Trend Kategorisindeki Bu 5 Altcoin Rakiplerine Fark Atabilir!
2023 Tahminleri: Trend Kategorisindeki Bu 5 Altcoin Rakiplerine Fark Atabilir!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Yarın Listeliyor! Fiyatı Uçabilir!
Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Yarın Listeliyor! Fiyatı Uçabilir!
Açıklandı! Ünlü Platform: Dogecoin Yıl Sonunda Bu Seviyede Olacak! İşte Kritik Rapor!
Açıklandı! Ünlü Platform: Dogecoin Yıl Sonunda Bu Seviyede Olacak! İşte Kritik Rapor!
Büyük Çıkışın Ayak Sesleri! Bu Altcoin’in İhraççısından Anlamlı Paylaşım!
Büyük Çıkışın Ayak Sesleri! Bu Altcoin’in İhraççısından Anlamlı Paylaşım!
Sonunda! Terra Classic’te (LUNC) Büyük Müjde: Dönüm Noktası Olabilir!
Sonunda! Terra Classic’te (LUNC) Büyük Müjde: Dönüm Noktası Olabilir!
Terra (LUNA) İflasının Gizemi Aydınlandı!
Terra (LUNA) İflasının Gizemi Aydınlandı!
Dev Kripto Para Borsası Noktayı Koydu: Bitcoin ve Altcoin’lerin Kaderi Oraya Bağlı!
Dev Kripto Para Borsası Noktayı Koydu: Bitcoin ve Altcoin’lerin Kaderi Oraya Bağlı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Güncel NFT Haberleri
Sony’den Oyun Sektörüne Yeni Bir Hamle Geldi; PlayStation İçin NFT Patenti Alındı!
2022 FIFA Dünya Kupası Öncesi Bir Çok Marka NFT Piyasasında Hareketlilik Yaşatıyor!
Steve Jobs’un 200 Bin Dolara Satılan Sandaletleri; Nike’ın Blockchain Sektöründe Ses Getirecek Adımları!
Nike, Bu Kripto Projesiyle Ortaklığını Duyurdu! Fiyatı Hızla Artabilir!
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022